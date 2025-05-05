Μάγκνουσον: «Θέλω να παραμείνω στον Παναθηναϊκό και του χρόνου»

Την επιθυμία του να παραμείνει και τη νέα σεζόν στον Παναθηναϊκό εξέφρασε ο Χόρντουρ Μάγκνουσον σε δηλώσεις του στη Νοva μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Ο Ισλανδός αμυντικός ανέφερε ότι είναι έτοιμος πια να προσφέρει τις υπηρεσίες του έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του ενώ αναφέρθηκε και στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μάγκνουσον

Για την κατάληψη της δεύτερης θέσης:



«Είναι καλό για την ομάδα. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι από εμάς. Θα μπορέσουμε να παίξουμε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Ικανοποιημένοι για τη δεύτερη θέση, όμως θέλαμε να έχουμε πάει ψηλότερα».

Για τον παράγοντα τύχη:



«Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Συνεχίζουμε και η τύχη θα έρθει με το μέρος μας στο μέλλον».

Για το αν θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό:



«Είναι έτοιμος να παίξω και θέλω να παραμείνω και του χρόνου στην ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει».

