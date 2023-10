Το καταπληκτικό σκίτσο του Άρη στη μνήμη του Ιωαννίδη εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό

Λίγες μέρες μετά την απώλεια του Γιάννη Ιωαννίδη, η μοίρα φέρνει αντιμέτωπες τις δύο ομάδες στις οποίες μεγαλούργησε στα περισσότερα χρόνια της προπονητικής του καριέρας.

Ο Άρης τιμά τη μνήμη του «ξανθού» με ένα πολύ όμορφο σκίτσο πριν τον σημερινό αγώνα με τον Ολυμπιακό (17:15) για την πρεμιέρα της Basket League.

Σε μαύρο φόντο αποτυπώνεται η φιγούρα του προσώπου του Γιάννη Ιωαννίδη, με το χαρακτηριστικό ξανθό μαλλί.

«Ημέρα αγώνα, αλλά όχι μια συνηθισμένη...», αναφέρει με νόημα η ανάρτηση του Άρη.

