Ισραήλ: Παγιδευμένοι οπαδοί του Παναθηναικού, ξέμειναν στον πόλεμο Αθλητικά 11:43, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για τους 150 Έλληνες που βρίσκονται στο Ισραήλ για προσκυνηματικούς λόγους αλλα και για τους οπαδούς του παναθηναϊκού