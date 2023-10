Από μηχανής… Φαμπιάνο, λύτρωσε τον Άρη στο 97’ κόντρα στον Πανσερραϊκό (1-0) Αθλητικά 22:37, 21.10.2023 linkedin

Ο Πανσερραϊκός ήταν αγκαλιά με ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στο «Βικελίδης», αλλά ο Φαμπιάνο στην τελευταία φάση του αγώνα σκόραρε και λύτρωσε τον Άρη (1-0) που επέστρεψε στις νίκες