Απίστευτο! Giga Προσφορά* Γνωριμίας από την bwin!

Η απόλυτη Προσφορά* Γνωριμίας έσκασε στην bwin και είναι Giga! Δεν είναι απλά μεγάλη, δεν είναι απλά σούπερ. Είναι Giga! Και ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στο κορυφαίο στοιχηματικό brand ξεκινάς το παιχνίδι σε Στοίχημα και Live Casino με σούπερ έπαθλα*! Το σκέφτεσαι ακόμα;

Παίζει Giga Προσφορά* Γνωριμίας; Παίζει στην bwin!

Το Στοίχημα στην bwin είναι άπαιχτο με πολλές ειδικές αγορές, Price Boosts και στο live, 0% γκανιότα σε επιλεγμένα ματς κάθε εβδομάδα, ενισχυμένο Build A Bet*, Πρώιμη Πληρωμή* και Live Streaming*. Στην πιο εξελιγμένη πλατφόρμα που είχαμε ποτέ, κάθε αγωνιστικό λεπτό παίζει σε Ζωντανή Μετάδοση*, με σούπερ αποδόσεις και νέες αγορές. Μαζί και μοναδικές προσφορές* ή Give Aways*, όπως τα εισιτήρια που μοιράζει σε κάθε εντός έδρας αγώνα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

Giga προσφορά* γνωριμίας από την bwin! Σούπερ έπαθλα*.

Στο Live Casino ζεις την πραγματική εμπειρία της διασκέδασης, από κινητό, τάμπλετ ή τον υπολογιστή σου. Τίτλοι παιχνιδιών από κορυφαίους παρόχους παίζουν όλο το 24ωρο στην bwin. Αμέτρητα παιχνίδια Live Roulettes ή Blackjack, μαζί Έλληνες dealers, με διάσημα shows της τηλεόρασης, όπως το Deal or no Deal, είναι διαθέσιμα στο πιο αληθινό Live Casino που είδες ποτέ.

bwin - Σε υποδεχόμαστε με Giga προσφορά* και μοναδικά έπαθλα*!

Στην bwin η εμπειρία παιχνιδιού είναι αξεπέραστη και ξεκινά με την Giga Προσφορά* Γνωριμίας και το απόλυτο καλωσόρισμα με σούπερ έπαθλα*.

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ| ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.