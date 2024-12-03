Το ισόπαλο ματς με τον Ατρόμητο για το πρωτάθλημα ανήκει οριστικά στο παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει στρέψει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες για το Κύπελλο Betsson.

Το «τριφύλλι» δεν πήρε το «τρίποντο» που ήθελε, καθώς τιμωρήθηκε λίγο πριν το φινάλε λόγω της αναποτελεσματικότητάς του στο υπόλοιπο διάστημα και της αμυντικής του αδράνειας στη φάση του 90ου λεπτού.

Από χθες (2/12) οι «πράσινοι» έχουν σηκώσει μανίκια για το εκτός έδρας ματς της Τετάρτης για τους «16» Κυπέλλου Betsson, ενώ θα ακολουθήσει και η ρεβάνς στο ΟΑΚΑ. Ο Ρουί Βιτόρια είδε τον Γεντβάι να μπαίνει σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων και να τίθεται στη διάθεσή του. Ο Πορτογάλος θα κρίνει αν ο Κροάτης αμυντικός, ο οποίος έχει χάσει αρκετές προπονήσεις, βρίσκεται στην κατάλληλη κατάσταση ώστε να προσφέρει.

Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τον αγώνα της Κυριακής, είναι διαθέσιμοι Μλαντένοβιτς και Αράο, οι οποίοι απουσίασαν λόγω καρτών. Μένει να φανεί αν στη σημερινή προπόνηση, ο έμπειρος προπονητής θα φανερώσει κάποιες από τις σκέψεις του.

