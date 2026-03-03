Παγκόσμιο Κύπελλο: Από γιορτή σε «ναρκοπέδιο» - Αμφίβολη η συμμετοχή του Ιράν

Απομένουν πλέον 100 ημέρες μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στη Βόρεια Αμερική, και η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχει εγείρει περαιτέρω ερωτήματα γύρω από μια διοργάνωση που θεωρείται ήδη αμφιλεγόμενη.

Το κυρίαρχο ερώτημα αυτή τη στιγμή: Θα συμμετάσχει το Ιράν στη διοργάνωση, δεδομένου ότι βρίσκεται ουσιαστικά σε πόλεμο με έναν από τους οικοδεσπότες;

Και ενώ ο αθλητισμός θα αποτελεί δευτερεύον μέλημα για τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής αυτή την εβδομάδα, η σύγκρουση έχει προκαλέσει νέες αμφιβολίες για τη συμμετοχή του Ιράν στους αγώνες, καθώς η χώρα εμπλέκεται σε κλιμακούμενη βία μετά από πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.

Το Ιράν εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμμετοχή του

Δεδομένου του ρυθμού με τον οποίο εξελίσσονται τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή, είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί πώς θα επηρεαστεί η ιρανική ομάδα ποδοσφαίρου από τη σύγκρουση. Ήδη, ωστόσο, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας εξέφρασε αμφιβολίες για τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Το βέβαιο είναι ότι μετά από αυτή την επίθεση, δεν μπορεί να αναμένεται από εμάς να προσβλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με ελπίδα», δήλωσε ο Mehdi Taj.

Η εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχει δημιουργήσει ένα κενό εξουσίας στο καθεστώς, πυροδοτώντας μια περίπλοκη διαδικασία για την εξεύρεση διαδόχου. Αυτό καθιστά ασαφές το ποιος θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με πιθανό μποϊκοτάζ της διοργάνωσης, ή ποια θα είναι η σχέση του επόμενου ηγέτη με τις ΗΠΑ.

Όταν ζητήθηκε σχόλιο για την κατάσταση, το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η FIFA, παρέπεμψε το CNN Sports στις δηλώσεις του γενικού γραμματέα της, Mattias Grafstrom, την Κυριακή. «Είναι λίγο πρόωρο να σχολιάσουμε λεπτομερώς, αλλά φυσικά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από όλα τα ζητήματα παγκοσμίως», δήλωσε ο Grafstrom μετά από συνάντηση του Διεθνούς Ποδοσφαιρικού Συμβουλίου (IFAB) στην Ουαλία.

«Είχαμε την τελική κλήρωση στην Ουάσινγκτον, όπου συμμετείχαν όλες οι ομάδες. Στόχος μας είναι να έχουμε ένα ασφαλές Παγκόσμιο Κύπελλο με τη συμμετοχή όλων».

Προηγούμενη ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από τη διοργάνωση

Ακόμη και πριν ξεσπάσει η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, υπήρχε ήδη αβεβαιότητα για τη συμμετοχή του Ιράν. Οι φίλαθλοι από το Ιράν δεν μπορούν να εισέλθουν στις ΗΠΑ μετά την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι.

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί υποστηρικτές του Ιράν δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν τους αγώνες της ομάδας τους στους ομίλους στην Καλιφόρνια και το Σιάτλ. Και ενώ οι αθλητές και οι προπονητές εξαιρούνται από την απαγόρευση, το Ιράν απείλησε να μποϊκοτάρει την κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον τον Δεκέμβριο, αφού σε μέλη της αποστολής του δεν χορηγήθηκε βίζα για τις ΗΠΑ.

Τελικά, μια μικρή αντιπροσωπεία -συμπεριλαμβανομένου του προπονητή της ομάδας- παρέστη στην τελετή, αλλά η σύγκρουση έδωσε ένα απτό παράδειγμα της έντασης που ήδη υπέβοσκε.

Στη συνέχεια, το Ιράν κληρώθηκε στον 7ο Όμιλο (Group G) και πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο και το Βέλγιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο αναμένεται να είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών, με 48 ομάδες να αγωνίζονται σε μια διοργάνωση που εκτείνεται στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου.

Ο αθλητισμός έχει ήδη επηρεαστεί

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει χάος στο αθλητικό ημερολόγιο. Σημειώνεται ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κατάρ (QFA) ανέβαλε όλα τα τουρνουά και τους αγώνες μέχρι νεωτέρας. Η Ντόχα υπήρξε στόχος πολλαπλών ιρανικών αεροπορικών επιδρομών τις τελευταίες ημέρες, και οι κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα καταφύγια.

Η QFA δεν αναφέρθηκε άμεσα στις συνεχιζόμενες επιθέσεις, αλλά δήλωσε την Κυριακή ότι «οι νέες ημερομηνίες για την επανέναρξη των διοργανώσεων θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω».

Επιπλέον, οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ομάδες που ταξιδεύουν στην Αυστραλία για το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο της νέας σεζόν της Formula 1.

Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στη Μελβούρνη στις 8 Μαρτίου, αλλά πολλοί από τους εμπλεκόμενους θα χρησιμοποιούσαν κανονικά τα αεροδρόμια της Ντόχα και του Ντουμπάι ως ταξιδιωτικούς κόμβους.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.