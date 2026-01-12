Η βελτίωση στην εικόνα των Μπακς δεν αρκεί στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά την ήττα από τους Νάγκετς (108-104) τόνισε πως η ομάδα του έχει πολλά ακόμη περιθώρια να παίξει καλύτερα.

«Πιστεύω πως συνολικά παίξαμε καλό μπάσκετ και ήμασταν ανταγωνιστικοί σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια στη Δύση. Δεν επαναπαυόμαστε όμως, θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα από το 2-2, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Οι Νάγκετς είχαν πολλές απουσίες και δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Κάθε νίκη μετράει στη θέση που είμαστε. Γιατί πάντα να κυνηγάμε στο σκορ; Κι όταν έχουμε το προβάδισμα, γιατί να το χάνουμε εύκολα; Θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο επιθετικοί όταν εγώ δεν είμαι στο παρκέ. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι είναι περίπλοκα, αλλά για κάποιον λόγο δεν το κάνουμε με συνέπεια», ανέφερε ο 31χρονος σούπερ σταρ.

Τέλος, για το γεγονός ότι έπαιξε μόλις για τρίτη φορά φέτος σε όλο το τελευταίο δωδεκάλεπτο είπε: «Δεν επηρεάστηκα καθόλου. Πρέπει να φταίει το μεγάλο υψόμετρο. Νιώθω πολύ καλά».

