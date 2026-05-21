Το καινούργιο «σπίτι» του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό αποτελεί ένα τεράστιο project. Όχι μόνο για το ποδοσφαιρικό τμήμα, αλλά για τον Σύλλογο, συνολικά!

Παράλληλα, το ενδιαφέρον και η προσοχή των φίλων του «τριφυλλιού» είναι σταθερά στραμμένα στα έργα που γίνονται στο νέο γήπεδο, με αποτέλεσμα η ΠΑΕ να έχει δημιουργήσει και την σχετική σειρά «Inside the Build», στο επίσημο κανάλι της στο Youtube.

Στόχος, η ενημέρωση του κόσμου για την πρόοδο που υπάρχει στις εργασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα καθημερινά σε αυτό. Ενώ, σήμερα (21/05), «ανέβηκε» νέο επεισόδιο, το πέμπτο για την ακρίβεια, με τίτλο «The Vision Appears».

Στα συγκεκριμένα πλάνα, λοιπόν, γίνεται εμφανής ο «σκελετός» του γηπέδου με τις εξέδρες να έχουν «σηκωθεί» ήδη και το έως τώρα αποτέλεσμα να αρχίζει να θυμίζει όλο και περισσότερο το σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο που θα προκύψει στο τέλος!

