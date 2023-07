Νέος βασιλιάς του Wimbledon ο Αλκαράθ, αποκαθήλωσε τον Τζόκοβιτς - Βίντεο με τη στιγμή της νίκης του

Ο Κάρλος Αλκαράθ σταμάτησε το μεγάλο σερί τίτλων του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon επικρατώντας 3-2 σετ σε έναν επικό τελικό και σήκωσε τον δεύτερο Grand Slam τίτλο της καριέρας του.

Είναι το Νο1 αυτή τη στιγμή και το βροντοφώναξε στον Νόβακ Τζόκοβιτς ο Κάρλος Αλκαράθ! Ο απίθανος Ισπανός επικράτησε 3-2 σετ (1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4) στον τελικό του Wimbledon και σήκωσε τον δεύτερο Grand Slam τίτλο του, μετά από αυτόν στο US Open.



Η μάχη ήταν επική. Είχε διάρκεια 4 ώρες και 45 λεπτά, με τους δύο τενίστες να μένουν πεισματικά στη διεκδίκηση του ματς. Χαρακτηριστικό είναι πως στο τρίτο σετ ο Αλκαράθ έκανε break σε ένα game διάρκειας 26 λεπτών.

Ο 20χρονος εκθρόνισε τον Νόλε από τον θεσμό που κυριαρχούσε απόλυτα τα τελευταία χρόνια, έχοντας κατακτήσει τέσσερις τίτλους τα τελευταία πέντε χρόνια (δεν πήρε μόνο αυτόν που… δεν έγινε λόγω covid, το 2020).



Ο Τζόκοβιτς ήταν σαρωτικός στο πρώτο σετ. Παρότι ο Ισπανός έφτασε πρώτος σε break point στην αρχή του ματς, ο Νόλε τον σταμάτησε και με δύο break προηγήθηκε 5-0. Ο Αλκαράθ πήρε το πρώτο game για το 5-1, όμως ο Τζόκοβιτς απάντησε με love game και έκανε το 1-0 σετ.



Το δεύτερο σετ ξεκίνησε αντίστροφα. Ο Αλκαράθ έκανε το break για το 2-0 με τον Σέρβο να το παίρνει αμέσως πίσω και να ισοφαρίζει σε 2-2. Από κει και πέρα, το σετ ήταν ισορροπημένο, με τους δύο παίκτες να φτάνουν στο tie break χωρίς να απειλήσουν και να απειληθούν. Ο Τζόκοβιτς ήταν αυτός που έφτασε πρώτος στο σετ μπολ, όμως ήταν άστοχος, με τον Αλκαράθ να μην αφήνει τη δική του ευκαιρία να πάει χαμένη και να ισοφαρίζει σε 1-1 σετ.



Με φόρα από το συναρπαστικό δεύτερο σετ, ο Ισπανός έδειξε αλύγιστος στη συνέχεια. Ξεκίνησε το τρίτο σετ με break και έκανε σχετικά άνετα το 2-0. Η μάχη φούντωσε μετά το 3-1. Σε ένα game διάρκειας 26 λεπτών o Αλκαράθ έκανε δεύτερο break, μετά από έξι χαμένες ευκαιρίες δικές του και ισάριθμες του Νόλε να τελειώσει το game υπέρ του. Με κεκτημένη ταχύτητα έκανε το 2-1 σετ με 6-1.



Φυσικά, ο Νόλε δεν τα παράτησε. Σε ένα σετ που… επέστρεψε η ισορροπία, ο Σέρβος σταμάτησε δύο break points του Ισπανού και έκανε break για το 3-2, ενώ κράτησε το σερβίς του για το 2-2 σετ με 6-3.



Στο πέμπτο σετ η μάχη φούντωσε ξανά. Ο Αλκαράθ είχε ευκαιρία για break με το καλημέρα, όμως ο Τζόκοβιτς τον σταμάτησε. Στη συνέχεια ο Ισπανός ήταν αυτός που κινδύνευσε, όμως σταμάτησε τον Νόλε και στη συνέχεια, με σχετική άνεση, έσπασε το σερβίς του και προηγήθηκε 3-1, φτάνοντας με άνεση στη νίκη με 6-4.

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99 — Wimbledon (@Wimbledon) July 16, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.