Ο Τζόκοβιτς έσπασε με δύναμη τη ρακέτα του μετά την ήττα του από τον Αλκαράθ - Βίντεο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έσπασε απογοητευμένος τη ρακέτα του στον τελικό του Γουίμπλεντον εναντίον του Κάρλος Αλκαράθ!

Ο Σέρβος σταρ έδειξε έντονα απογοητευμένος από την απόδοσή του κατά τη διάρκεια του επικού, σχεδόν πεντάωρου αγώνα, καθώς έχασε από τον 20χρονο Ισπανό σταρ με 3-2 σετ.

Ο Αλκαράθ με σχετική άνεση, έσπασε το σερβίς του Σέρβου και προηγήθηκε 3-1, φτάνοντας με άνεση στη νίκη με 6-4, και η... ρακέτα του Τζόκοβιτς πλήρωσε τα σπασμένα, με συνέπεια θεατές να τον γιουχάρουν!

Ο 20χρονος εκθρόνισε τον Νόλε από τον θεσμό που κυριαρχούσε απόλυτα τα τελευταία χρόνια, έχοντας κατακτήσει τέσσερις τίτλους τα τελευταία πέντε χρόνια (δεν πήρε μόνο αυτόν που… δεν έγινε λόγω covid, το 2020).

The Djokovic racket smash against the net post: pic.twitter.com/2k4BiDNOS2