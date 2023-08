Άγγλοι οπαδοί διέκοψαν ματς πετώντας μπαλάκια τένις στο γήπεδο ώστε να κράξουν τη διοίκηση - Δείτε βίντεο

Προσωρινή διακοπή σε ματς στην Αγγλία επειδή έπεσαν… μπαλάκια τένις στον αγωνιστικό χώρο.

Η δράση στην αναμέτρηση Σάουθεντ-Ίστλι για το πρωτάθλημα της Νάσιοναλ Λιγκ σταμάτησε προσωρινά, καθώς οι οπαδοί των γηπεδούχων θέλησαν να εκφράσουν τα παράπονα προς τη διοίκηση λόγω των οικονομικών ατασθαλιών που προκάλεσαν την τιμωρία της.

Play is halted as angry Southend United fans throw tennis balls onto the pitch pic.twitter.com/pcFRuP5CIr