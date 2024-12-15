Μεντιλίμπαρ: «Πάντα μας δυσκολεύει η Athens Kallithea»

Μπορεί ο αυριανός αγώνας του Ολυμπιακού απέναντι στην Athens Kallithea να αποτελεί μια αναμέτρηση του πρώτου με τον τελευταίο, ωστόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει αφ’ υψηλού το ματς. Κάθε άλλο!

«Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Μπορεί να παίζουμε με την τελευταία ομάδα της βαθμολογίας, αλλά είναι ένας αντίπαλος που πάντα μας δυσκολεύει. Έχουμε παίξει τρεις φορές φέτος. Τη μία φορά ήρθαμε ισόπαλοι και τις άλλες δύο κερδίσαμε με την μικρότερη δυνατή διαφορά. Παράλληλα, άλλαξαν προπονητή και αυτό που θέλουμε είναι να μην τους αφήσουμε να μας εκπλήξουν. Ελπίζουμε η αλλαγή προπονητή να μην το κάνει ακόμα πιο δύσκολο για μας, γιατί ήδη μας είχαν δυσκολέψει αρκετά να τους κερδίσουμε με τον προηγούμενο προπονητή», δήλωσε στην COSMOTE ο Βάσκος τεχνικός.

Σε ερώτηση για τις κλειστές άμυνες που δυσκολεύουν τους μεγάλους στο ελληνικό πρωτάθλημα είπε: «Παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος και βλέπουμε πως για όλους είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλουν πολλά γκολ. Βλέπουμε πως τις περισσότερες φορές οι ομάδες που κερδίζουν το κάνουν με το μίνιμουμ σκορ. Επομένως αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε επίμονοι. Σε όλο τον κόσμο όταν μια ομάδα καλείται να ανοίξει μια κλειστή άμυνα, όσο πρωτοκλασάτους παίκτες και αν έχει, είναι δύσκολο να σκοράρει.

Εμείς θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή. Να βρισκόμαστε εκεί κοντά όπου μπορούν να συμβούν πράγματα. Θέλουμε να είμαστε κοντά στο σημείο όπου μπορούμε να απειλήσουμε και αν το κάνουμε αυτό τότε το γκολ θα έρθει».

Ερωτηθείς αν θα ξεκινήσει τον Βέλντε λόγω του σερί γκολ που έχει κόντρα στην Αthens Kallithea, απάντησε: «Θα μπορούσε. Είναι μια πιθανότητα. Το έχουμε σκεφτεί αυτό με τον Βέλντε και τα γκολ κόντρα στην Athens Kallithea. Ναι, είναι μια από τις επιλογές μας».

