Μετά τον ιπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που θριάμβευσε στον τελικό του άλματος επί κοντώ και χάρισε στην Ελλάδα το έκτο της μετάλλιο -5ο χάλκινο, συν το αργυρό του Χρήστου- ήρθε η ώρα του Μίλτου Τεντόγλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Έτσι, ο Μίλτος Τεντόγλου ψάχνει στον τελικό του άλματος εις μήκος το δεύτερο ολυμπιακό του μετάλλιο και το 7ο της Ελλάδας στους Αγώνες στο Παρίσι.

Το πρώτο του άλμα ήταν στα 8,27 μ.

Από το δεύτερό του άλμα, όμως, κατάφερε να ανέβει στην πρώτη θέση στον τελικό του μήκους. Εκανε τέλειο πάτημα, στα 0,8 από τη βαλβίδα και απογειώθηκε στα 8,48 μ. Ένα άλμα που αποτελεί την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο.

Το τρίτο άλμα του Τεντόγλου ήταν στα 8,24 μέτρα.

To τέταρτο άλμα ήταν στα 8,36 μέτρα.

To προτελευταίο του άλμα ήταν στα 8,36 μέτρα

Αυτή τη στιγμή, στη 2η θέση βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός Πίνοκ με 8,36, ενώ στην 3η είναι ο Ιταλός, Φουρλάνι με 8,34.

