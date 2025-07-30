Ακριβά και όχι με απλό πρόστιμο θα πληρώσει η ΑΕΚ όσα έγιναν στον πρώτο αγώνα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στην OPAP Arena την περασμένη Πέμπτη, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Η UEFA τιμώρησε την «Ένωση» με κλείσιμο στις θύρες 19-25 (βόρειο πέταλο) για το επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι της ομάδας, που είτε θα είναι σε δύο εβδομάδες για τον τρίτο προκριματικό γύρο (απέναντι σε Άρη Λεμεσού ή Ακαδημία Πούσκας) εφόσον προκριθεί, είτε την επόμενη σεζόν αν αποκλειστεί. Παράλληλα, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ πρόστιμο 106.000 ευρώ!

Το κατηγορητήριο για την ΑΕΚ κάνει λόγο για πυροτεχνήματα, χρήση λέιζερ, ρίψη αντικειμένων, κλειστούς διαδρόμους και «μετάδοση μηνύματος που δεν συνάδει σε αθλητική διοργάνωση», για τη στήριξη των οπαδών της στο λαό της Παλαιστίνης με σημαίες και συνθήματα.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΕΚ ήταν υπό καθεστώς επιτήρησης από το Νοέμβριο του 2023, καθώς είχε τιμωρηθεί με αναστολή για καπνογόνα, πυροτεχνήματα και κλειστούς διαδρόμους στο εντός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέιγ για τους ομίλους του Europa League. Παράλληλα, ισχύει εκ νέου διετής αναστολή στην ποινή της ομάδας, δηλαδή οι φίλοι της θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα επόμενα δύο χρόνια.

