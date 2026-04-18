ΠΑΟΚ: Νέα απώλεια πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ, νοκ άουτ ο Γιακουμάκης

Με φόντο ένα παιχνίδι που έχει χαρακτήρα… τελικού, ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη δύσκολη αποστολή στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΚ, όμως τα αγωνιστικά προβλήματα δεν σταματούν.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Γιακουμάκης ένιωσε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και τέθηκε εκτός μάχης για το κρίσιμο ντέρμπι «δικεφάλων». Η κατάσταση του φορ του ΠΑΟΚ θα αξιολογηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες, όμως είναι αμφίβολη η συμμετοχή του ακόμη και στον τελικό του Κυπέλλου.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα νέα, ο Ράζβαν Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει και στον Κίριλ Ντεσπόντοφ, που υποβλήθηκε σε θεραπεία. Η τελευταία προπόνηση ήταν αφιερωμένη στις τακτικές λεπτόμερειες της επικείμενης αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις. Ζίφκοβιτς, Μεϊτέ και Κένι υπολογίζονται για το ντέρμπι με τους πρωτοπόρους του πρωταθλήματος, αλλά θεωρείται απίθανο να βγάλουν 90λεπτο.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ (την οποία δεν ανακοίνωσε ο Ρουμάνος), αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

