Συνεδρίαση τύπου Arria του ΣA ΟΗΕ για τη ναυτική ασφάλεια διοργάνωσαν Ελλάδα, Ινδία και Φιλιππίνες

Άτυπη συνεδρίαση σε σχήμα Arria του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη ναυτική ασφάλεια και την προστασία των ναυτικών πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ελλάδα, η Ινδία και οι Φιλιππίνες, με τη Δανία, την Ιαπωνία, τον Παναμά και τη Ρουμανία ως συνδιοργανωτές και συνχορηγούς.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγγελική Μπαλτά, απηύθυνε εναρκτήρια δήλωση, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, χαιρέτισε την πρωτοβουλία.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν κυβερνητικοί και ακαδημαϊκοί εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Πλοιάρχων-Υπαρχηγών του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού.

Η πρέσβης Μπαλτά επισήμανε ότι «η σημερινή συζήτηση παρείχε πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές που αφορούν την προστασία των ναυτικών στον σύγχρονο κόσμο, όπου οι απειλές κατά της θαλάσσιας ασφάλειας έχουν αυξηθεί». Τόνισε τη σημασία της ευημερίας, της ψυχικής και σωματικής υγείας, της εκπαίδευσης και της ασφάλειας των ναυτικών ως βασικών στοιχείων για την ειρήνη και την ευημερία στη θάλασσα.

Η κ. Μπαλτά υπογράμμισε τη δέσμευση της Ελλάδας για προώθηση αυτών των στόχων σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, τους αρμόδιους φορείς, τον ΙΜΟ και το ILO. Ευχαρίστησε επίσης τους συνδιοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΜΟ, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, σημείωσε ότι η ναυτιλία «μεταφέρει πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου» και εξαρτάται από τους 1,9 εκατομμύρια ναυτικούς παγκοσμίως. Εξέφρασε ανησυχία για την αύξηση επιθέσεων, πειρατείας και απειλών που «παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας».

Έδωσε έμφαση στις προσπάθειες του ΙΜΟ για περιφερειακή συνεργασία μέσω του Κώδικα του Τζιμπουτί και του Κώδικα της Γιαούντε. Αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα εγκατάλειψης, κράτησης και παρενόχλησης ναυτικών.

Τόνισε τον ρόλο των γυναικών στη ναυτιλία και έθεσε ως προτεραιότητες την προστασία των πλοίων από επιθέσεις, την πλήρη εφαρμογή των διεθνών εργαλείων ΙΜΟ-ILO και την ουσιαστική ενσωμάτωση της προστασίας των ναυτικών στις στρατηγικές ασφάλειας. «Προστατεύοντας όσους εργάζονται στη θάλασσα, προστατεύουμε το κοινό μας μέλλον», υπογράμμισε.

Ο Πλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος, Αντώνιος Λουμάνης, χαρακτήρισε τους ναυτικούς «τη σιωπηλή δύναμη που κινεί το παγκόσμιο εμπόριο», επισημαίνοντας ότι ο ρόλος τους συχνά παραμελείται, όπως φάνηκε στην πανδημία και στις κρίσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και τον Κόλπο της Γουινέας.

Αναφέρθηκε στην αύξηση πειρατείας και ένοπλων ληστειών σε ζώνες υψηλού κινδύνου, που οδηγούν σε αλλαγές πορείας με οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Υπενθύμισε την πρόσφατη επίθεση σε ελληνόκτητο πλοίο, όπου το πλήρωμα παρέμεινε κλειδωμένο για πάνω από 30 ώρες.

Ο κ. Λουμάνης χαρακτήρισε την εγκατάλειψη πληρωμάτων ως «απαράδεκτη πρακτική» που αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Τόνισε ότι τα δικαιώματα των ναυτικών δεν πρέπει να αναστέλλονται σε περιόδους κρίσης και ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο, όπως η UNCLOS, οι συμβάσεις του ΙΜΟ και η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά.

Υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΟΗΕ, ΙΜΟ και ILO για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον για όλους τους ναυτικούς.

Διεθνείς προκλήσεις και ελληνικές πρωτοβουλίες

Οι διοργανωτές τόνισαν τη σύνδεση της προστασίας των ναυτικών με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, εστιάζοντας στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν λόγω συγκρούσεων, τρομοκρατικών ενεργειών, πανδημιών, πειρατείας και επιθέσεων σε εμπόλεμες ζώνες. Υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας για τους δύο εκατομμύρια ναυτικούς που υποστηρίζουν το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο.

Σύμφωνα με αρκετά κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η πειρατεία στη Σομαλία και στον Κόλπο της Γουινέας, αλλά και οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, παραμένουν ζητήματα υψηλής προτεραιότητας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει υιοθετήσει σχετικές αποφάσεις (2722/2024 και 2787/2024) ζητώντας τον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων και καθιερώνοντας μηνιαίες ενημερώσεις.

Η Ελλάδα έχει θέσει τη θαλάσσια ασφάλεια ως βασική προτεραιότητα στη θητεία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πέραν της συγκεκριμένης συνεδρίασης, διοργάνωσε ανοιχτή συζήτηση τον Μάιο του 2025 και παράλληλη εκδήλωση τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, με επίκεντρο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Η Δανία και ο Παναμάς επίσης προωθούν ενεργά το θέμα σε σχετικές συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, πολλά κράτη ανέδειξαν τη σημασία της εφαρμογής της UNCLOS για τη διασφάλιση της ναυτικής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.