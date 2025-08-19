Ημιβυθίστηκε το φορτηγό πλοίο «MN Kostas», σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025 σε χαρτογραφημένο ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή Κυπριαμαδί Σητείας.

Το πλοίο ήταν αγκυροβολημένο χωρίς επιβαίνοντες, ενώ από το περιστατικό δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, μέχρι στιγμής από το συμβάν δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

