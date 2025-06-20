Συνεχίζεται η απεργία των ναυτεργατών που έχει προκηρυχθεί από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού και κρατά από την περασμένη Δευτέρα ακινητοποιημένα τέσσερα πλοία ελληνικής σημαίας στο λιμάνι της Πάτρας. Η επικοινωνία που είχαν χθες οι ναυτεργάτες με το υπουργείο και τους πλοιοκτήτες χαρακτηρίστηκε άκαρπη και ελήφθη απόφαση για παράταση της απεργίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στη συνέλευση που πραγματοποίησαν μέλη της ΠΕΝΕΝ στο λιμάνι της Πάτρας αποφασίστηκε νέα 24ωρη απεργία με έναρξη σήμερα, Παρασκευή (20/6) στις 06.00 και λήξη το Σάββατο 21/6 στις 06.00.

Σε ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ αναφέρται χαρακτηριστικά πως το πλήρωμα καταστρώματος “συνεχίζει ανυποχώρητα τον απεργιακό αγώνα στα πλοία της Αδριατικής διεκδικώντας λύσεις στα δίκαια αιτήματά του”.

Οι απεργοί ζητούν:

Κατοχύρωση δύο ρεπό εκτός πλοίων κάθε μήνα.

Εξίσωση μισθών σύμφωνα με τη ΣΣΕ ακτοπλοΐας.

Επαναφορά των συνθέσεων με βάση το Π.Δ. 177/74.

Θεσμοθέτηση των εξπρές δρομολογίων.\-Διπλασιασμό στην αμοιβή για το γκαράζ.

Από το λιμάνι της Πάτρας δρομολόγιο προς Ιταλία πραγματοποιεί μόνο ένα πλοίο γερμανικής σημαίας, με αποτέλεσμα να παραμένουν εγκλωβισμένοι εκατοντάδες πολίτες και φορτηγά με ευπαθή προϊόντα. Κάποιοι επιλέγουν να αναχωρήσουν οδικώς για τον προορισμό τους.

Το Λιμενικό προχώρησε την Τετάρτη σε 19 συλλήψεις απεργών ναυτών, στο πλευρό των οποίων τάχθηκε ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογιώργος , ο οποίος έκανε λόγο για” επιχείρηση τρομοκράτησης των απεργών”.

