Αύξηση εσόδων και κερδών παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2024 η ΟΛΠ Α.Ε., πετυχαίνοντας για ακόμη μια φορά τις καλύτερες ιστορικά επιδόσεις για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ειδικότερα τα συνολικά έσοδα του α΄ εξαμήνου του 2024 ανήλθαν σε 107,1 εκατ. ευρώ έναντι 102,4 εκατ. το ίδιο διάστημα του 2023 αύξηση κατά 4,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 4,6 %. H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των εσόδων του τομέα διακίνησης αυτοκινήτων κατά 59,9%, του τομέα κρουαζιέρας κατά 13,2%, καθώς και του τομέα εμπορευματοκιβωτίων (Προβλήτας Ι) κατά 4,0%

Επίσης, σημειώθηκε αύξηση κατά 7,3 % στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 53,0 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2023. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 40,4 εκατ.ευρώ έναντι 38,7 εκατ.ευρώ, παρουσιάζοντας θετική μεταβολή 4,4 % σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2023.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ.Lin Ji, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα εκ νέου αυξημένα έσοδα και κέρδη της εταιρείας το α' εξάμηνο του 2024, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η αστάθεια και οι ιδιαίτερες γεωπολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να υπάρχουν. Η εταιρεία μας και το λιμάνι του Πειραιά, όπως όλα δείχνουν, κατάφερε όχι μόνο να μην επηρεαστεί από την κατάσταση αυτή, αλλά να συνεχίσει τη συνολική της δραστηριότητα με ανοδικές επιδόσεις και αποτελέσματα, όπως ακριβώς πραγματοποιεί συνεχώς εδώ και καιρό. Αυτό καταδεικνύει απόλυτα την ορθότητα του σχεδιασμού, αλλά και της συστηματικής εργασίας, τα οποία έχουν εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιοπιστία και κυρίως την ανθεκτικότητα στο Λιμάνι του Πειραιά».

