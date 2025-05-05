Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, βρίσκεται στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα για να συμμετάσχει σε σημαντικές εκδηλώσεις σχετικά με ναυτιλιακά ζητήματα.

Αύριο 6 Μαΐου, ο Επίτροπος θα εκφωνήσει κεντρική ομιλία στο Posidonia Sea Tourism Forum. Το φετινό όγδοο φόρουμ θα φέρει σε επαφή φορείς από τον κλάδο της κρουαζιέρας, τουριστικούς προορισμούς και αρχές αρμόδιες για τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του τουρισμού κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο του φόρουμ θα εξεταστούν ποικίλες προκλήσεις και ευκαιρίες για τον κλάδο στην περιοχή.

Στις 8 Μαΐου, ο Επίτροπος θα εκφωνήσει ομιλία στο συνέδριο των Ευρωπαϊκών Λιμένων (ESPO), το οποίο φέτος τιτλοφορείται «Προς μια στρατηγική για τους ευρωπαϊκούς λιμένες μετά το 2024». Η ανταγωνιστικότητα, η ασφάλεια και η μετάβαση των ευρωπαϊκών λιμένων σε μηδενικές καθαρές εκπομπές είναι μεταξύ των βασικών θεμάτων που θα εξεταστούν. Επιπλέον, ο Επίτροπος θα συζητήσει τις στρατηγικές προτεραιότητες του τομέα με τους διευθύνοντες συμβούλους 30 λιμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Πριν από την επίσκεψή του, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Τα ευρωπαϊκά λιμάνια βρίσκονται σήμερα στην πρώτη γραμμή των πιο πιεστικών προβλημάτων — αλλά κρατούν και το κλειδί για την επίλυσή τους. Ως κόμβοι ενέργειας, στρατιωτικής κινητικότητας, εφοδιαστικής και διεθνούς εμπορίου, είναι απαραίτητα για την ενίσχυση της γεωπολιτικής μας ανθεκτικότητας. Τα λιμάνια έχουν επίσης ολοένα πιο ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του τουρισμού κρουαζιέρας. Ταυτόχρονα, προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες για βιώσιμη ανάπτυξη και οικονομική ανταγωνιστικότητα. Αυτές ακριβώς τις φιλοδοξίες επιδιώκει να προωθήσει η μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τους λιμένες, διασφαλίζοντας ότι τα λιμάνια μας θα ευδοκιμούν ως πύλες προς τον κόσμο, σύγχρονες και ανθεκτικές.»

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

