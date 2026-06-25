Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός: 57 πλοία διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ από τις 23 Ιουνίου

Περίπου 57 πλοία, που μεταφέρουν, όπως εκτιμάται, 1.100 ναυτικούς, διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ από τις 23 Ιουνίου στο πλαίσιο ενός σχεδίου εκκένωσης των Ηνωμένων Εθνών που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε την Πέμπτη η ναυτιλιακή υπηρεσία του ΟΗΕ.

Αυτά είναι τα πρώτα νούμερα που δίνονται στη δημοσιότητα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό του ΟΗΕ για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία θα επιτρέψει σε εκατοντάδες πλοία με περίπου 11.000 ναυτικούς να εγκαταλείψουν τo Στενό του Ορμούζ, μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, 12 πλοία διέπλευσαν το πρωί της 25ης Ιουνίου, 32 κατά τη διάρκεια της 24ης Ιουνίου και 13 κατά τη διάρκεια της 23ης Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

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