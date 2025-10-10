Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφέρουν πως το παράνομο εμβόλιο για την ευλογία των αιγοπροβάτων πέρασε τα σύνορα και κυκλοφορεί πλέον στην Ελλάδα.

Η πληροφορία αυτή, φαίνεται να κινητοποίησε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός έχει ζητήσει με έγγραφο από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να κινήσει διαδικασίες έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα δημοσιεύματα ευσταθούν.

Πηγή: skai.gr

