Την ευγνωμοσύνη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τις ευχαριστίες του προς την Ελλάδα, εκφράζει σε νέα ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα και την υπογραφή της δήλωσης προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ουκρανικής Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025 (παράδοση Ιανουάριο) μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

«Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για τον χειμώνα» επισημαίνει.

Η ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου

«Από τις πρώτες κιόλας ημέρες της γενικευμένης εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα μας βοηθάει, συνεργαζόμενη με την Ευρώπη και με άλλους εταίρους, ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τις συνθήκες υπό τις οποίες η ειρήνη καθίσταται δυνατή. Και εκτιμούμε πραγματικά την υποστήριξή σας και τη δέσμευσή σας. Σήμερα έχουμε μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία - κατά τη συνάντησή μας με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπογράφηκε Επιστολή Προθέσεων σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία για αυτήν τη χειμερινή περίοδο.

Οι περισσότεροι σταθμοί παραγωγής ενέργειας στην Ουκρανία, οι εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου και οι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί μας έχουν γίνει στόχοι πυραύλων και drones. Οι συμφωνίες μας με την Ελλάδα σήμερα αποτελούν σημαντικό μέρος του μεγάλου ενεργειακού πακέτου που έχουμε προετοιμάσει για τον χειμώνα για να διασφαλίσουμε την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν ήδη τον Ιανουάριο. Εκτός από τη συμφωνία για άμεση προμήθεια, υπάρχουν και μακροπρόθεσμες συμφωνίες.

Είμαι ευγνώμων στον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, στην ομάδα, στις εταιρείες και σε όλους όσους βοηθούν να καταστούν δυνατές τέτοιες συμφωνίες και να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Ευχαριστούμε, Ελλάδα».

From the very first days of Russia’s full-scale invasion, Greece has been helping us, working together with Europe and with other partners so that we can reach the conditions under which peace becomes possible. And we truly value your support and your commitment. Today we have an… pic.twitter.com/tN83Mjnamh — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

