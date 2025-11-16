Η επίσκεψη του Ζελένσκι στην Αθήνα ήρθε μετά την ανακοίνωση της ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ σχολιάζει το CNN Turk για την επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη χώρα μας. Το τουρκικό δίκτυο στην ιστοσελίδα του, παραθέτει μόνο την είδηση της επίσκεψης Ζελένσκι χωρίς περαιτέρω σχολιασμό.

«Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Αθήνα για να υπογράψει τη συμφωνία για το φυσικό αέριο με την Ελλάδα.

Ο Ζελένσκι, τον οποίο υποδέχθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών ο Έλληνας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, πραγματοποιεί τις πρώτες επίσημες συναντήσεις του στην Αθήνα από το 2023.

Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα εισάγει φέτος φυσικό αέριο από την Ελλάδα λόγω των επιθέσεων της Ρωσίας στις ενεργειακές της υποδομές».

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Έχουμε ετοιμάσει μια συμφωνία με την Ελλάδα σχετικά με την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία» και πρόσθεσε ότι θα παρασχεθούν «περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ» χρηματοδότησης για την κάλυψη των απωλειών παραγωγής που προκλήθηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η χρηματοδότηση παρέχεται από την ουκρανική κυβέρνηση, τις ευρωπαϊκές τράπεζες, τις ουκρανικές τράπεζες και τη Νορβηγία.

