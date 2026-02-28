Ζ. Κωνσταντοπούλου για Τέμπη: Η κοινωνία δεν συγχωρεί, δεν ξεχνά, δεν παραιτείται- Διεκδικούμε όλοι μαζί δικαιοσύνη

Το δικό της μήνυμα έστειλε για τα Τέμπη η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη σιδηροδρομική τραγωδία.
Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε από το Σύνταγμα: «Είναι πραγματικά συγκινητική η παρουσία του κόσμου, η αποφασιστικότητα των ανθρώπων για δικαιοσύνη. Η μαζική παρουσία νέων ανθρώπων εδώ στο Σύνταγμα και σε όλες πλατείες σε κάθε σημείο της χώρας. Η κοινωνία δεν συγχωρεί, δεν ξεχνά, δεν παραιτείται, είναι εδώ και διεκδικούμε όλοι μαζί δικαιοσύνη».
