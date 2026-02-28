Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΥΠΕΞ: Ενεργοποιήθηκε τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350

ΥΠΕΞ

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σήμερα το πρωί.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε Live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Ιράν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark