ΥΠΕΞ: Ενεργοποιήθηκε τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες στη Μέση Ανατολή

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας ενεργοποίησε από σήμερα την τηλεφωνική γραμμή εκτάκτου ανάγκης +30 210 3681730, +30 210 3681350 (Κρυπτογραφική Υπηρεσία) για την παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν σήμερα το πρωί.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε Live όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εδώ.

Πηγή: skai.gr

