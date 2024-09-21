Με την εισήγηση της γραμματέως του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Ράνιας Σβίγκου, ξεκίνησε σήμερα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία πραγματοποιείται σε βαρύ κλίμα.

Απών από τη συνεδρίαση είναι ο Στέφανος Κασσελάκης ο οποίος βρίσκεται στην Άρτα και αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του από την Δευτέρα.

Η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σβίγγου σύμφωνα και με την απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, εισηγήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή την κατάθεση υποψηφιοτήτων προέδρων μέχρι τις 24 Οκτωβρίου και τη διεξαγωγή έκτακτου συνεδρίου από την 1η έως τις 3 Νοεμβρίου με αντικείμενο την έγκριση των υποψηφιοτήτων και κειμένου πολιτικής απόφασης.

Η εκλογή συνέδρων θα διεξαχθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου με μέτρο αυτά που ίσχυε στο συνέδριο του Φεβρουαρίου, δηλαδή 1/40 επί των εγγεγραμμένων μελών. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι βουλευτές και ευρωβουλευτές που δεν είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της Νεολαίας, τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής και της επιτροπής δεοντολογίας συμμετέχουν ex officio ως αντιπρόσωποι.

Η εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Νοεμβρίου και, εφόσον χρειαστεί δεύτερος γύρος για την προεδρική εκλογή αυτός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, «η υποβολή υποψηφιότητας για την προεδρία του κόμματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των συλλογικών των οργάνων». Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτή η διατύπωση θα καθορίσει την μελλοντική στάση του Στέφανου Κασσελάκη. Καθώς εφόσον θέσει υποψηφιότητα θα σημαίναι ότι αποδέχεται τις αποφάσεις των οργάνων και έτσι δεν θα μπορεί να τις αμφισβητήσει.

Για την κατάθεση υποψηφιότητας απαιτούνται υπογραφές από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, οι οποίες και θα κατατεθούν στην Πολιτική Γραμματεία μέχρι τις 24 Οκτωβρίου. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να υπογράψουν και για παραπάνω από έναν υποψηφίους.

Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει και πάλι στις 5 Οκτωβρίου, με αντικείμενο τα προσυνεδριακά κείμενα.

Νίκος Παππάς: Οι ηγεσίες στην Αριστερά δεν έχουν λευκή επιταγή

«Οι ηγεσίες στην Αριστερά εκλέγονται όχι για να μην λογοδοτούν, αλλά για να υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις, όλες οι εξουσίες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ελεγκτέες και ανακλητές» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην τοποθέτησή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, Νίκος Παππάς.



Ο Νίκος Παππάς ζήτησε να επιλεγεί ένα χρονοδιάγραμμα και μια μέθοδος «που ακουμπά στα κοινά κεκτημένα και μας θυμίζει γιατί είμαστε μαζί σε αυτή την αίθουσα». «Και να θυμίσει στον κόσμο γιατί στρατεύτηκε σε αυτή την προσπάθεια. Έξω από απολυτότητες», τόνισε.

Δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα να συζητηθεί το καταστατικό του κόμματος, ο κ. Παππάς σημείωσε ότι «τα μέλη της Επιτροπής Καταστατικού, έμπειροι σύντροφοι και συντρόφισσες, έκαναν δουλειά με πάρα πολύ κόπο. Και έφεραν μια συνθετική πρόταση. Παρά τη διαφορετική επιλογή που κάνουν για το πρόσωπο του επόμενου προέδρου, ομονόησαν στις αναγκαίες αλλαγές». «Το κόμμα θα συνεχίσει να έχει Νομαρχιακές Επιτροπές, θα οργανώσει τις περιφερειακές του οργανώσεις, θα έχει εκλεγμένο οργανωτικό γραφείο. Θα την πετάξουμε αυτή τη δουλειά; Όχι, πρέπει να τη συζητήσουμε με τη βάση», τόνισε, συμπληρώνοντας ότι «αυτή η δουλειά είναι η συνέχιση της προσπάθειας για τον μετασχηματισμό του κόμματος, που ξεκίνησε το 2022 καθυστερημένα, τότε που αποφασίσαμε να εκλέγονται ο πρόεδρος και η Κεντρική Επιτροπή από τη βάση». Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Παππάς τόνισε: «και πρέπει να σκεφτούμε αν η νέα ηγεσία μπορεί να έχει λευκή επιταγή για το καταστατικό που θα προτείνει μετά. Αν θα μπορεί να ερμηνεύσει την εντολή ως επιταγή να φέρει τις δικές της προτάσεις για το καταστατικό. Όταν δεν θα έχει δεσμευτεί στο καταστατικό». Υπογράμμισε ότι «οι ηγεσίες στην αριστερά εκλέγονται όχι για να μην λογοδοτούν αλλά για να υλοποιούν συλλογικές αποφάσεις» και πως «όλες οι εξουσίες στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ελεγκτέες και ανακλητές».

Ο κ. Παππάς σχολίασε ότι ακούει «κουβέντες περί πραξικοπήματος» και ότι διαβάζει «αθλιότητες περί χούντας», για να τονίσει πως «το καταστατικό δεν προβλέπει πραξικοπήματα. Προβλέπει ότι οι ηγεσίες είναι ελεγκτέες και ανακλητές». «Δεν μπορεί να ακούγονται τέτοιες κουβέντες για την εσωτερική μας λειτουργία. Είναι πολύ βαριά η λέξη «χούντα» και η λέξη «πραξικόπημα». Εδώ υπάρχουν σύντροφοι και συντρόφισσες, που επί χούντας υπέφεραν. Εκτός και όσοι θεωρούν ότι έχει συντελεστεί πραξικόπημα, θα φέρουν και την πρόταση να αφαιρεθεί από το καταστατικό η ανάκληση», είπε.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «στη ΔΕΘ είχαμε μια συνεκτική παρουσία με προτάσεις», ενώ επισήμανε ότι «εχθές προναγγείλαμε την κατάθεση τροπολογίας για την προστασία της α' κατοικίας και των δανειοληπτών». Σχολίασε ότι «θα ήμασταν πάρα πολύ περισσότερο παραγωγικοί αν δίναμε σε αυτά τον χώρο που θα έπρεπε στον δημόσιο διάλογο» και ανέφερε ακόμη ότι «οφείλουμε να αντισταθούμε στην επιχείρηση του ιστορικού αναθεωρητισμού του κ. Μητσοτάκη».

Ραγκούσης: Πρέπει οπωσδήποτε να προηγηθεί πολιτικό Συνέδριο πριν από την εκλογή προέδρου

Στην ανάγκη να γίνει πολιτικό συνέδριο πριν την εκλογή προέδρου αναφέρθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης στην ομιλία του, προειδοποιώντας ότι «σε διαφορετική περίπτωση ο πολιτικός διχασμός και η εσωστρέφεια θα συνεχιστούν και μετά την εκλογή Προέδρου. Κι έτσι ο κατήφορος θα συνεχιστεί».

Ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι υπερψήφιση της πρότασης μομφής σημαίνει εκ νέου προσφυγή στη βάση, δεν σημαίνει πραξικόπημα. Ισχυρισμοί τέτοιου τύπου για εκτροπή και πραξικόπημα, θα μπορούσαν να έχουν βάση εάν μετά τη μομφή γινόταν αντικατάσταση του πρώην Προέδρου με κάποιον ή κάποια άλλη, από την ΚΕ. «Όμως αυτό δεν συνέβη. Εκλογές από τη βάση προκηρύσσονται», είπε.

Αντίθετα, τόνισε, η ρητορική περί Πραξικοπήματος συνιστά de facto διάσπαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης της χώρας, από όσους την χρησιμοποιούν.

Επιχειρηματολογώντας για την ανάγκη πολιτικού συνεδρίου πριν την εκλογή προέδρου, ο κ. Ραγκούσης ανέφερε ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν μετά από 2,5 χρόνια, άρα έχουμε άπλετο χρόνο για ανασυγκρότηση.

Επειδή όμως, όποιος κι αν εκλεγεί νέος Πρόεδρος, Αλέξης Τσίπρας δεν θα είναι, είναι απαραίτητο να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις για τα μείζονα πριν από την εκλογή νέου Προέδρου.

Σε διαφορετική περίπτωση ο πολιτικός διχασμός και η εσωστρέφεια θα συνεχιστούν και μετά την εκλογή Προέδρου. Κι έτσι ο κατήφορος θα συνεχιστεί.

Θα έχουμε πολλές περισσότερες αναταράξεις μετά την εκλογή Προέδρου, αν δεν έχουμε αποφάσεις Συνεδρίου.

Θεοχαρόπουλος: Μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής, η κατάσταση χειροτέρεψε από τον έκπτωτο πρόεδρο

Κριτική στον Στέφανο Κασσελάκη άσκησε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, λέγοντας ότι μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής, «η κατάσταση χειροτέρεψε από τον έκπτωτο πρόεδρο».

«Στην προηγούμενη συνεδρίαση υπερψηφισθηκε η πρότασή μομφής και συνεπώς είναι συλλογική μας απόφαση ότι ο Στέφανος Κασσελακης εξέπεσε για όλα όσα έχει πει για τα «μαύρα ταμεία», για τη συνεχόμενη κατασκευή εσωτερικών εχθρών, την στοχοποίηση στελεχών, τον διχασμό του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, τις εκκαθαρίσεις, τις προτάσεις ρευστοποίησης του κόμματος, την παραγωγή εσωστρέφειας και παραπολιτικής. Αυτή είναι πλέον θέση του κόμματος μας.», ανέφερε ο κ. Θεοχαρόπουλος.

«Μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής η κατάσταση χειροτέρεψε από τον έκπτωτο πρόεδρο. Κουκουλοφόροι, εκτροπή, πραξικοπηματίες, στοχοποίηση στελεχών και νέες δολοφονίες χαρακτήρων», τόνισε.

Ο κ. Θεοχαρόπουλος ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή να αποφασίσει ότι προσβλητικές αναφορές σε βάρος της προσωπικότητας στελεχών και μελών του κόμματος και μάλιστα για συλλογικές αποφάσεις των οργάνων, όπως «κουκουλοφόροι», «πραξικοπηματίες», «εκτροπές» κ.ά. καθώς και συμπεριφορές και πράξεις που στοχοποιούν βουλευτές και στελέχη του κόμματος είναι απολύτως καταδικαστέες και δεν έχουν σχέση με την Αριστερά.

Σύμφωνα με τον κ. Θεοχαρόπουλο, μόνο η πλευρά Κασσελάκη έχει ζητήσει αύξηση υπογραφών που πρέπει να μαζέψει ο κάθε υποψήφιος σε 50.

«Πρόταση μομφής έγινε γιατί δεν αποδέχθηκε ο Κασσελάκης να πάει στην βάση. Πέρασε η μομφή, τώρα θα πάμε στην βάση.

Τέλος ο στόχος οφείλει να είναι να γίνει ξανά ισχυρός ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με στόχο να αντιμετωπιστεί η επικίνδυνη για την κοινωνία κυβέρνηση του Μητσοτάκη», κατέληξε ο κ. Θεοχαρόπουλος.

Επιστροφή Κασσελάκη στα καθήκοντά του ζητά η μεγαλύτερη νομαρχιακή επιτροπή

Την παρέμβασή της, λίγο πριν ξεκινήσε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής έκανε η Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, που με ψήφισμά της, ζητά την άμεση επιστροφή του Στέφανου Κασσελάκη στα καθήκοντά του και την προσφυγή στις κάλπες για την εκλογή νέας Κεντρικής Επιτροπής, που όπως υποστηρίζει, βρίσκεται σε εμφανή δυσαρμονία με τη βάση.

Στο ψήφισμα, που εγκρίθηκε με απόλυτη πλειοψηφία, η ΝΕ Βόρειας Αθήνας καταγγέλλει την Κεντρική Επιτροπή ότι «με μια ισχνή πλειοψηφία 15 μελών της (από το απαιτούμενο όριο των 148) και με απόλυτα αμφιλεγόμενη διαδικασία αποφάσισε, να άρει την εμπιστοσύνη της στον Πρόεδρο του κόμματος».

«Δυστυχώς 163 σύντροφοι/σσες της ΚΕ, αγνόησαν τους 75.000 που ψήφισαν τον σ. Κασσελάκη (9/23) και τη συντριπτική πλειοψηφία των 5.000 συνέδρων (2/24) που επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη της βάσης στον Πρόεδρο και δια μέσου μίας αντιδημοκρατικής και αμφιλεγόμενης «μυστικής ψηφοφορίας» που ήταν μυστική για τα 3/4 και φανερή για το 1/4 (τηλεφωνική κλήση με συνακρόαση), με την απαράδεκτη δικαιολογία «το έχουμε ξανακάνει ή συνηθίζεται», αποφασίζουν να αποπέμψουν τον Πρόεδρο του κόμματος. Δυστυχώς σύντροφοι σπείρατε ανέμους και θα εισπράξουμε, όλοι μας, θύελλες», τονίζεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα.

Χωρισμένοι στα 3 στον ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά τη χειρότερη περίοδο της ιστορίας του αφού τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Χωρισμένοι σε τρία στρατόπεδα, τον Στέφανο Κασσελάκη, τον Παύλο Πολάκη και τους «87» βαδίζουν σε «τεντωμένο σχοινί».

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πιθανολογείται πως θα ανακοινώσει την υποψηφιότητα του στις αρχές της εβδομάδας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως όλο και πιο κοντά στο να κάνει το επόμενο βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελλος.

Αν το αποφασίσει οι «87» αναμένεται κατά πλειοψηφία να εγκρίνουν την κάθοδό τους στις κάλπες.

Το κλίμα στην Κουμουνδούρου παραμένει τοξικό και σήμερα θα έχει ενδιαφέρον αν θα επιχειρηθεί μια προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι.

Ειδικά για τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα υποψήφιος πρόεδρος.

Η νέα πλειοψηφία δεν έθεσε εκ νέου το θέμα του πόθεν έσχες και των οφειλών στο δημόσιο στην Πολιτική Γραμματεία. Ενδιαφέρον θα έχει η ψηφοφορία που θα πραγματοποιηθεί για την ημερομηνία των εκλογών με τον Στέφανο Κασσελάκη και τον Παύλο Πολάκη να ενώνονται στον κοινό στόχο της επίσπευσης των διαδικασιών.

O Χανιώτης βουλευτής αναμένεται να επιμείνει στην πρότασή του για ορισμό εκλογών στις 3 και 10 Νοεμβρίου. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων βάζει την 29η Σεπτεμβρίου, καθώς και σύγκληση έκτακτου συνεδρίου για το Σάββατο 5 Οκτωβρίου, με τα μέλη που είχαν πρόσφατα εκλεγεί.

Πολεμικό το κλίμα στο κόμμα

Η συνεδρίαση διεξάγεται εν μέσω εμφυλιοπολεμικού κλίματος μετά και την χθεσινή τρικυμία που προκάλεσε η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα, με την ίδια να υποβάλει την παραίτησή της και τον πρόεδρο της ΚΟ, Νίκο Παππά να μην την κάνει δεκτή.

και τον Πέτρο Παππά να καταφέρεται εναντίον της Όλγας Γεροβασίλη.

Σημειώνεται ότι σήμερα η Θεοδώρα Τζάκρη, που είναι στους υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη, έκανε γνωστό πως θα υποβάλει μήνυση στον Γιάννη Ραγκούση (που έχει συνταχθεί με τους «87») για bullying, με τον πρώην υπουργό να αφήνει να εννοηθεί ότι θα κινηθεί και αυτός δικαστικά εναντίον της.

