Κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και υπό τις συντονισμένες προσπάθειες τις Κεντρικής και της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν στις 03.03.2026 και 04.03.2026, οι πρώτες επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα επαναπατρίσθηκαν:

· 93 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια των Πρεσβειών της Ελλάδας στο Ριάντ και Άμπου Ντάμπι.

· 42 Έλληνες πολίτες από τη Βηθλεέμ οδικώς προς την Αίγυπτο, συνοδεία του Γενικού Προξένου Ιεροσολύμων.

· 27 μέλη της ομάδας νέων του ΑΡΗ Θεσσαλονίκης, οι οποίοι μετακινήθηκαν αεροπορικώς από τα ΗΑΕ προς την Κωνσταντινούπολη και από εκεί οδικώς στη Θεσσαλονίκη, με μέριμνα του Γενικού Προξένου Κωνσταντινούπολης.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται. Το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Μερικές χιλιάδες αιτήματα επαναπατρισμού

Όπως είχε επισημάνει από την Τρίτη η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού, ύψιστη προτεραιότητα αποτελεί η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή. Όπως έχει γνωστοποιηθεί, τα αιτήματα αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε μερικές χιλιάδες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη των πτήσεων είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της περιοχής ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία:

Κλειστός είναι ο εναέριος χώρος στο Ισραήλ , στο Ιράν , στο Κουβέιτ , στο Μπαχρέιν , στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

, στο , στο , στο , στο και στα Ανοικτός παραμένει στην Ιορδανία και στον Λίβανο

«Καμία πτήση δεν μπορεί να προγραμματιστεί σε χώρες όπου ο εναέριος χώρος δεν είναι ανοιχτός», όπως έχει διευκρινίσει η εκπρόσωπος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Ιράν, όπου οι Έλληνες πολίτες υπολογίζονται σε λιγότερους από 100 και, σύμφωνα με την ενημέρωση, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένα αίτημα επαναπατρισμού από τη χώρα.

Τρεις κατηγορίες πολιτών - Πλατφόρμα εγγραφής σε 10 χώρες

Η επιχείρηση αφορά:

Μόνιμους κατοίκους

Επισκέπτες

Επιβάτες διέλευσης που χρησιμοποιούσαν χώρες της περιοχής ως ενδιάμεσο σταθμό επιστροφής

Σε 10 από τις 11 χώρες όπου υπάρχουν ελληνικές Αρχές έχει ενεργοποιηθεί ειδική πλατφόρμα εγγραφής. Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ο όγκος των αιτημάτων είναι αυξημένος και η διαχείριση γίνεται και με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Για λόγους ασφαλείας, το ΥΠΕΞ αποφεύγει να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των πτήσεων. «Θα κριθεί κατά περίπτωση ποιο μέσο θα χρησιμοποιηθεί. Υπάρχει σχέδιο για κάθε ενδεχόμενο», σημείωσε απαντώντας στο skai.gr η κ. Ζωχιού.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν»

Το μήνυμα της ελληνικής διπλωματίας είναι σαφές: προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών.

Οι Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των ελληνικών διπλωματικών αποστολών.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε κανέναν», ήταν η χαρακτηριστική διαβεβαίωση, σε μια συγκυρία που εξελίσσεται σε πολυεπίπεδη περιφερειακή κρίση με αβέβαιη διάρκεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.