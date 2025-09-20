Χωρίς μεταβολές το πολιτικό σκηνικό – Αναζητεί τον ηγέτη της η κεντροαριστερά

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ΔΕΘ δεν άφησε κάποιο σημαντικό θετικό αποτύπωμα στα κόμματα. Pulse, Metron Analysis και MRB έδειξαν μέσα στην εβδομάδα πως το κοινό τηρεί μια στάση αναμονής και περιμένει περισσότερα δείγματα τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση. Είναι φανερό ότι σε σχέση με την πλειοψηφία οι πολίτες περιμένουν να δουν στην τσέπη τους τα κέρδη από τη μείωση της φορολογίας στην οποία προχώρησε το Μαξίμου. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται περίπου στο 29% διατηρώντας την ψαλίδα περί των 15 μονάδων από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ. Η μόνη σημαντική μεταβολή που καταγράφεται είναι η πτώση που παρουσιάζει η Πλεύση Ελευθερίας με τον Νίκο Ανδρουλακη να δείχνει να «καθαρίζει», προς το παρόν τουλάχιστον, την υπόθεση δεύτερη θέση από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Οι βασικοί στόχοι, όπως είχαν τεθεί στο τέλος καλοκαιριού, δεν αλλάζουν. Για τη γαλάζια παράταξη είναι να πλησιάσει σιγά σιγά τον στόχο της αυτοδυναμίας – και όλα δείχνουν πως ο δρόμος θα είναι δύσκολος – και για τις δυνάμεις του προοδευτικού τόξου να βρεθεί το πρόσωπο που θα ηγηθεί του χώρου. Η «εξίσωση» έχει περιπλακεί από τη φημολογία περί επανάκαμψης του Αλέξη Τσίπρα. Στο σύνολο του δείγματος και στην ερώτηση «ποιος από τα ακόλουθα πολιτικά πρόσωπα, μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της κεντροαριστεράς» για την Pulse το 16% απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας, το 14% ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 10% η Ζωή Κωνσταντοπούλου, το 4% ο Γιάνης Βαρουφάκης, το 3% ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Στέφανος Κασσελάκης και το 2% ο Αλέξης Χαρίτσης. Μόνος καθαρός «νικητής» αναδείχθηκε η απάντηση «κανένας από τους παραπάνω» με 29%. Και αυτό το στοιχείο δεν μπορεί να ξεπεραστεί, καθώς φωτίζει το γεγονός ότι έως τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει να μην έχει αντίπαλο.

Τι σημαίνουν αυτά τα πρώτα νούμερα του Σεπτεμβρίου; Για τον πρώην πρωθυπουργό πως πρέπει να παρουσιάσει μια καινοτόμα πλατφόρμα και ενδεχομένως η επιστροφή του να πρέπει να αποτελέσει προϊόν κάποιας κοινωνικής απαίτησης. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η απλή σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα μέτρα της ΔΕΘ δεν είναι αρκετή, όπως και οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ έχει δρόμο μπροστά του προκειμένου και αυτό να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ σταθεροποιείται στη ζώνη του 6% - 7%, ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό. Στη Βουλή με την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον προϋπολογισμό και πολλά νομοσχέδια όπως ο εκλογικός νόμος για τους ΟΤΑ θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα η στρατηγική των κομμάτων και θα διερευνηθούν τυχόν πιθανότητες για συνεργασίες.

Η αναταραχή, αλλά και η στασιμότητα στην κεντροαριστερά πάνε μαζί. Αυτό αποτυπώνεται στην πρώτη δημοσκόπηση της Pulse για τη νέα πολιτική σεζόν. Πολλοί εκτίμησαν πως η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στον Economist, στις 5 Σεπτεμβρίου, είχε περισσότερα σοσιαλδημοκρατικά χαρακτηριστικά χωρίς αναφορές στην Αριστερά με τον πρώην πρωθυπουργό να στρέφει το βλέμμα του προς το κέντρο. Στη δημοσκόπηση της Pulse στο ίδιο ερώτημα, για το ποιος μπορεί να εκφράσει καλύτερα και πιο υπεύθυνα τον χώρο της κεντροαριστεράς, η «πρωτιά» ανταλλάσσεται μεταξύ του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ όταν απευθύνεται σε συγκεκριμένα κοινά. Όσοι αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντρώοι επιλέγουν τον Νίκο Ανδρουλάκη σε ποσοστό 28% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12% και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 9%. Όσοι τοποθετούν τον εαυτό τους στο χώρο της κεντροαριστεράς δίνουν προβάδισμα στον Αλέξη Τσίπρα (28%) και ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης (19%), Ζωή Κωνσταντοπούλου (11%). Τα διλήμματα μπαίνουν αυτόματα: μήπως ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κοιτάξει περισσότερο προς τον ιδεολογικό χώρο που τον ανέδειξε πρωθυπουργό το 2015; Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διείσδυση στο κέντρο; Τον «γρίφο» για το ποιος θα μπορέσει να ηγηθεί του χώρου θα τον λύσουν σε μεγάλο βαθμό οι αναποφάσιστοι οι οποίοι στη δημοσκόπηση της Pulse εμφανίστηκαν αυξημένοι κατά 2%. Η γκρίζα ζώνη άγγιξε το 17%.

Η Pulse, η Metron Analysis και η MRB απηύθυναν το ερώτημα στους πολίτες για το πως θα αντιμετωπίζαν (υποθετικά) το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα. Το δυνητικό ποσοστό που λαμβάνει ο πρώην πρωθυπουργός κυμαίνεται λίγο πάνω από το 20% Αποτελεί μια καλή αφετηρία, χωρίς να δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική. Για τον ίδιο δεν έχει αλλάξει κάτι και δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένος να ανοίξει τα χαρτιά του. Αυτή την περίοδο το μόνο που τον απασχολεί είναι η συγγραφή του βιβλίου του και η στελέχωση του Ινστιτούτου του.

