ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για συνάντηση Τραμπ - Πούτιν: Επιβεβαίωση του νόμου του ισχυρού

Η συνάντηση Τραμπ και Πούτιν επιβεβαίωσε την κυριαρχία του νόμου του ισχυρού, σε μια νέα εποχή τρόμου, με «μπίζνες» και αναθεωρήσεις συνόρων, χωρίς όμως ένα απτό αποτέλεσμα υπέρ της ειρήνης ή έστω μιας εκεχειρίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.



Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «από το Κίεβο μέχρι την Γάζα το Διεθνές δίκαιο και ο ρόλος του ΟΗΕ παραμερίζονται. Με απούσα την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία από τον χάρτη των συνομιλιών στην Αλάσκα, οι λαοί και οι διεθνείς θεσμοί μετρούν απώλειες, καθώς η διαμόρφωση του μέλλοντος καθίσταται όλο και περισσότερο μια υπόθεση ισχύος και όχι δικαίου».



«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατώτερη των περιστάσεων, βρέθηκε και πάλι στον ρόλο του παρατηρητή που αδυνατεί να παρέμβει στις κρίσιμες διεργασίες δίνοντας λύσεις και να αποτελέσει παράγοντα εξομάλυνσης των αντιθέσεων. Σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ του Τράμπ και από τις εξελίξεις. Πρόκειται για ένα ακόμη δείγμα της απομάκρυνσης των ευρωπαϊκών ηγεσιών από τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ, αλλά και των συμφερόντων της περιοχής μας που είναι η ειρήνη και η ισχύς του δικαίου».



«Στην Αλάσκα, Τραμπ και Πούτιν βρέθηκαν στο τραπέζι των συνομιλιών και όχι στο θάλαμο επιχειρήσεων των πυρηνικών, αλλά για την ειρήνη θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ» τονίζεται.



«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θεωρεί απαραίτητη την ενίσχυση των αγώνων για ειρήνη και πρωτοβουλιών του αντιπολεμικού κινήματος, με κύριο αίτημα να μπει άμεσα τέλος στον πόλεμο. Θεωρούμε αναγκαίο να ενισχυθούν οι διεθνείς θεσμοί, που σήμερα είναι απαξιωμένοι, και οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο, την αλληλεγγύη και τη συνεργασία των κρατών και των λαών. Είναι κρίσιμο και για τον πόλεμο στην Ουκρανία και για την στενότερη δική μας γειτονία» καταλήγει στην ανακοίνωση.

