Χειροτονία νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Συμεών: Τα μηνύματα των πολιτικών

Στον Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, έγινε σήμερα η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Σινά Συμεών, στην οποία παρέστη ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργος Καλατζής, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα, Δ. Αγγελοσόπουλος και τον βουλευτή Λαρίσης Μ. Χαρακόπουλος (ΝΔ)

Ο υπουργός Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στην Αίθουσα του Θρόνου, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο των συνομιλιών με την αιγυπτιακή κυβέρνηση σχετικά με το καθεστώς της Μονής Σινά και την ελπίδα του για την ταχεία εξασφάλιση οριστικής συμφωνίας η οποία θα διευθετεί κατά τα καλύτερα συμφέροντα της Μονής μία μακραίωνη εκκρεμότητα,

Συγχαρητήρια από τον Νίκο Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχάρη τηλεφωνικά τον νέο Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, Αρχιμανδρίτη Συμεών, μετά το πέρας της τελετής χειροτονίας του από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο.

Χαρακόπουλος: Μια νέα ελπιδοφόρα εποχή για την Αγία Αικατερίνη Σινά

«Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα χαράς και ευφροσύνης για την Οικουμενική Ορθοδοξία και σύμπαντα τον ελληνισμό, καθώς με τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, κ. Συμεών, ανοίγει μια νέα, ελπιδοφόρα εποχή για τη Σιναϊτική Αδελφότητα. Προσδοκούμε, με τη χάρη του Θεού, οι πληγές που άνοιξαν στο πρόσφατο παρελθόν να ιαθούν σύντομα, και η Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης στο Θεοβάδιστο Όρος να συνεχίσει να ακτινοβολεί, όπως συμβαίνει εδώ και πάνω από 1.500 έτη. Γι' αυτό και ευχόμαστε στον νέο Αρχιεπίσκοπο θεία φώτιση, υγεία και δύναμη για να ανταπεξέλθει στα δύσκολα καθήκοντα που αναλαμβάνει», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δηλώσεις του μετά τη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ, κ.κ. Συμεών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη Θεία Λειτουργία στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, προεξάρχοντος του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλου.

Ο επικεφαλής Γ.Γ. της ΔΣΟ συμμετείχε στην ολιγομελή αποστολή, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, που μετέβη στα Ιεροσόλυμα για να παραστεί στη χειροτονία του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά.

Παράλληλα, ο Μ.Χαρακόπουλος αναφέρθηκε «στον πνευματικό ρόλο που διαδραματίζει η ιστορική μόνη της Αγίας Αικατερίνης Σινά, σε αυτή την κρίσιμη γωνιά της γης", ενώ προσέθεσε:"Είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα, με την καθοριστική συμβολή της ελληνικής Πολιτείας, θα επιλυθούν και τα προβλήματα που προέκυψαν μετά τη δικαστική περιπέτεια της Ιεράς Μονής, με την αναγνώριση του status quo που από αιώνων έγινε σεβαστό από τους κατά καιρούς επικυρίαρχους της χερσονήσου του Σινά. Η παρουσία στη χειροτονία του αντιπροσώπου της Αιγύπτου στη Ραμάλα, Ιχάμπ Σουλεϊμάν, θέλω να πιστεύω ότι είναι ενδεικτική και της διάθεσης των αιγυπτιακών Αρχών για την επίλυση της εκκρεμότητας με την διασφάλιση στο διηνεκές αναλλοίωτου του χαρακτήρα της Μονής».

