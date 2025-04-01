«Ουδεμία μεταφορά στρατιωτικού υλικού πραγματοποιήθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ή κρατών - μελών του ΝΑΤΟ κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2023. Ως εκ τούτου, ουδεμία συσχέτιση προκύπτει μεταξύ του δυστυχήματος των Τεμπών και της μεταφοράς αμυντικού υλικού ή καυσίμων είτε για λογαριασμό των ελληνικών ΕΔ είτε για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και κρατών - μελών του», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης του ΚΚΕ.

Αντικείμενο της ερώτησης των βουλευτών του ΚΚΕ Γιώργου Λαμπρούλη, Γιώργου Μαρίνου και Νίκου Παπαναστάση ήταν η «μεταφορά εύφλεκτων, επικίνδυνων υλικών σε υποδομές και στις αεροπορικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Λάρισα, κοντά στον οικιστικό ιστό της πόλης».

Οι βουλευτές του ΚΚΕ είχαν ζητήσει από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να απαντήσει τι είδους καύσιμα χρησιμοποιούνται για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που βρίσκονται στις αεροπορικές εγκαταστάσεις στη Λάρισα, τι είδους μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται κατά τη μεταφορά των καυσίμων αυτών σε μια απόσταση τόσο κοντινή, "εφαπτόμενη" με τον οικιστικό ιστό της Λάρισας, αν αξιοποιούνται ή αξιοποιήθηκαν «την περίοδο του εγκλήματος στα Τέμπη» οι σιδηροδρομικές υποδομές ή άλλοι τρόποι μεταφοράς τέτοιων καυσίμων για τα αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, και «τι άλλα εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά μεταφέρουν οι ΗΠΑ στην αεροπορική βάση της Λάρισας».

Η απάντηση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας

Στην έγγραφη απάντησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρει ότι το είδος καυσίμου που χορηγείται στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη των ΗΠΑ που βρίσκονται στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας είναι το JP-8, το οποίο είναι ο ίδιος τύπος αεροπορικού καυσίμου που χρησιμοποιούν τα ιπτάμενα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας και μεταφέρεται στην Αεροπορική Βάση της Λάρισας μέσω του συστήματος Διακίνησης Αγωγού Καυσίμου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τα εν λόγω αεροσκάφη εφοδιάζονται με καύσιμο JP-8 με τη χρήση ειδικών βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς και ανεφοδιασμού καυσίμων από το απόθεμα της Πολεμικής Αεροπορίας, αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και σημειώνει ότι «κατά την εκτέλεση της εν λόγω διαδικασίας τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα στα θεσμικά κείμενα μέτρα ασφαλείας. Επίσης, από τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην ΑΒ της Λάρισας για την υποστήριξη των ΜΕΑ/Φ δεν διακινούνται άλλα εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά».

«Οι μεταφορές όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών κ.ά. με τη χρήση οδικών, σιδηροδρομικών και θαλασσίων υποδομών της Χώρας μας γίνονται με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας, οι οποίες καθορίζονται στον ν. 2168/1993 (Α΄ 147)», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και σημειώνει:

«Εν προκειμένω, όπως με πληροφόρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, ουδεμία μεταφορά στρατιωτικού υλικού πραγματοποιήθηκε στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας για λογαριασμό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ή κρατών - μελών του ΝΑΤΟ κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2023. Ως εκ τούτου, ουδεμία συσχέτιση προκύπτει μεταξύ του δυστυχήματος των Τεμπών και της μεταφοράς αμυντικού υλικού ή καυσίμων είτε για λογαριασμό των ελληνικών ΕΔ είτε για λογαριασμό του ΝΑΤΟ και κρατών - μελών του».

Απάντηση και στον Βελόπουλο για την παροσυία στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στον χώρο του δυστυχήματος

Ο Νίκος Δένδιας διαβιβάζει στη Βουλή και έγγραφη απάντηση σε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου με θέμα «ανάγκη διευκρινίσεων σχετικά με τη μετάβαση στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας στον χώρο όπου τελέστηκε η εγκληματική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη την 28/2/2023».

«Όπως με πληροφόρησαν οι αρμόδιοι φορείς του υπουργείου, σας γνωρίζω ότι κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο του 2023, ο τότε Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας ήταν επιφορτισμένος με τα καθήκοντα Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Λάρισας. Ως εκ τούτου, στελέχη που υπηρετούσαν στη Φρουρά, σε θέσεις σχετικές με θέματα Πολιτικής Προστασίας, μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος περίπου στις 10 πμ την 01-03-2023, στο πλαίσιο συνδρομής και συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) με τις περιφερειακές και τοπικές υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 4 του π.δ. 84/2009 (Α΄ 108), και κυρίως με σκοπό να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας ενός στελέχους και της συζύγου άλλου στελέχους, που επέβαιναν στην αμαξοστοιχία. Εκεί παρέμειναν και επιμελήθηκαν την τοποθέτηση πέντε (5) σκηνών από τις ΕΔ (για δημοσιογράφους κ.ά.) και αποχώρησαν περί τις 3 μμ, αφού επιβεβαιώθηκε ότι δεν απαιτείτο πλέον η παρουσία τους», αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με την ερώτηση που είχε απευθύνει και στον πρωθυπουργό και στον υπουργό Εθνικής Άμυνας ζητούσε να ενημερωθεί:

-Για ποιον ακριβώς λόγο μετέβη στον χώρο της ανωτέρω σύγκρουσης κλιμάκιο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας.

-Ποια ώρα ακριβώς μετέβη στον χώρο της παραπάνω σύγκρουσης των τρένων το ανωτέρω κλιμάκιο.

-Από ποιους αξιωματικούς αποτελούταν το ανωτέρω κλιμάκιο.

Ζητούσε επίσης να του δοθεί αντίγραφο από κάθε έγγραφη ή ηλεκτρονική διαταγή μετάβασης του ανωτέρω κλιμακίου στον χώρο της σύγκρουσης των τρένων.

«Τα ονόματα των στελεχών που μετέβησαν εκεί αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία δεν δύνανται να γνωστοποιηθούν εν προκειμένω, καθότι η γνωστοποίηση αυτή αποτελεί μη νόμιμη επεξεργασία τους, αφού τα δεδομένα αυτά δεν είναι ούτε πρόσφορα ούτε αναγκαία για την επίτευξη του σκοπού του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως προϋποθέτει το άρθρο 5 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, δεδομένου ότι τα πρόσωπα στα οποία αφορούν δεν ενεπλάκησαν με κανέναν τρόπο στο εν λόγω δυστύχημα», απαντά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

