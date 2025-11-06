Χαρίτσης: Το φορολογικό νομοσχέδιο είναι το ξεροκόμματο από τις φοροαπαλλαγές

Για «μεθοδική και συστηματική απονέκρωσης της περιφέρειας» κατηγόρησε την κυβέρνηση με αφορμή τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στην συνεδρίαση της Βουλής για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Κατήγγειλε «ευτελισμό του Ελληνικού Κοινοβουλίου λόγω της ματαίωσης της κοινής συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ 10 λεπτά πριν από την έναρξη» και πρόσθεσε: «Μαθαίνουμε πρώτα από τα ΜΜΕ και μετά από τις υπηρεσίες της Βουλής ότι ματαιώνεται».

Συνεχίζοντας στο ίδιο θέμα υποστήριξε: «Ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ "καρατομήθηκε… την ώρα που ερχόταν στη Βουλή να δώσει εξηγήσεις και να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία". Την προηγούμενη ημέρα είχε ενημερώσει "εξωθεσμικά την Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας", ενώ "θεσμικά εδώ στις επιτροπές της Βουλής δεν του επέτρεψε ο κ. Μητσοτάκης να έρθει". Οι κωμοπόλεις της ελληνικής υπαίθρου "είχαν σχολεία, κέντρο υγείας, υποκαταστήματα τραπεζών, Ειρηνοδικείο, Υποθηκοφυλακείο, Εφορία, ΙΚΑ. Σήμερα "το πολύ ένα κατάστημα ΟΠΑΠ". Το πρόβλημα "δεν είναι η έλλειψη πόρων αλλά η πολιτική επιλογή της μεθοδικής και συστηματικής απονέκρωσης της περιφέρειας. Δεν μιλάμε πια για Ελλάδα δύο ταχυτήτων. Μιλάμε για Ελλάδα δύο επιπέδων πολιτειότητας": πολίτες του κέντρου με συγκεντρωμένες υπηρεσίες, και πολίτες της περιφέρειας που "χρειάζεται να ταξιδεύουν ώρες για να βρουν γιατρό, να στείλουν δέμα, να εξυπηρετηθούν". Η συνοχή του κράτους "τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο"».

Έδωσε για τα ΕΛΤΑ το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός ή όχι;

Αμφισβήτησε τις εξηγήσεις την κυβέρνησης λέγοντας: «Έχουμε ακούσει τα απίστευτα αυτές τις μέρες για τα ΕΛΤΑ. Είναι λέτε θέμα του Υπερταμείου. Τίνος είναι το Υπερταμείο; Ιδιωτική επιχείρηση είναι;. Ο μοναδικός μέτοχος είναι το Ελληνικό Δημόσιο. Το στρατηγικό σχέδιο έχει συνταχθεί με βάση τις κατευθύνσεις του Υπουργού Οικονομικών. Πριν δημοσιοποιηθεί το λουκέτο στα ΕΛΤΑ υπήρξε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι ή όχι; Έδωσε το πράσινο φως ο Πρωθυπουργός, ναι ή όχι;».

Αναφέρθηκε στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κομματικό ταμείο και μας βάλατε σε καθεστώς επιτήρησης με κίνδυνο αναστολής πληρωμών. Οι αγρότες ακόμα περιμένουν τις επιδοτήσεις και έχουν θέμα επιβίωσης». Για την ευλογιά στα αιγοπρόβατα: «Σας ξέφυγε και τρέχετε τώρα πίσω από την ουρά σας… Έχετε εικόνα πόση είναι η ζημιά;».

Η φορολογική μεταρρύθμιση ξεχνάει αυτούς που δεν βγάζουν τον μήνα

Αναφερόμενος στην φορολογική μεταρρύθμιση υποστήριξε: «Το νομοσχέδιο ευνοεί τα υψηλότερα εισοδήματα και ξεχνάει αυτούς που δεν βγάζουν τον μήνα. Το 44% των φορολογούμενων με εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ δεν ωφελείται. Παραδείγματα: Η μητέρα με δύο παιδιά και εισόδημα 15.000 ευρώ κερδίζει 25 ευρώ τον μήνα. Ο εργαζόμενος των 60.000 ευρώ κερδίζει περίπου 5.000 ευρώ τον χρόνο. Το νομοσχέδιο εισάγει φοροελαφρύνσεις 200% για την άμυνα. Η Ελλάδα ξοδεύει 3,5% του ΑΕΠ για άμυνα, ενώ στην υγεία 7,4% και στην παιδεία 3,38%". Το αποτέλεσμα είναι η συνεχής διεύρυνση των ανισοτήτων».

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στο κόστος στέγασης

Για την στεγαστική κρίση ανέφερε: «Επτά στους δέκα νέους μένουν ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο". Τα ενοίκια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ανέβηκαν πάνω από 40% σε πέντε χρόνια. Ποια είναι η κυβερνητική πρόταση; Μήπως κατάργηση της Golden Visa, που μετατρέπει τα σπίτια σε επενδυτικά προϊόντα; Μήπως φραγμοί στο Airbnb, όπως γίνεται παντού στην Ευρώπη — με όριο ημερών, με απαγόρευση σε κορεσμένες περιοχές; Μήπως προγράμματα κοινωνικής κατοικίας;

Μήπως προστασία της πρώτης κατοικίας από servicers και πλειστηριασμούς;

Όχι βέβαια. Αντί αυτών, φορολογικά μπόνους σε όσους έχουν εισόδημα από ενοίκια πάνω από 2.000Euro τον χρόνο και προτροπές στου φοιτητές να συγκατοικούν».

Για την δημόσια υγεία ανέφερε: «Το δημόσιο σύστημα περιγράφεται ως τυπικά δωρεάν, αλλά λειτουργεί σαν σύστημα αντοχής και τύχης. Υπάρχει αναμονή του 1535, διαθέσιμα ραντεβού σε 4-5 εβδομάδες" ανάγκη μετακίνησης και τελικά να πληρωθούν ιδιωτικά εξετάσεις. Είναι ανέκδοτο η εξαίρεση από το τεκμαρτό όταν λείπει ο χρόνος, οι δομές, η αξιοπρέπεια».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Η ερώτηση είναι απλή: Μπορεί η κυβέρνηση να εγγυηθεί βιώσιμο σχέδιο για τα δημόσια ΕΛΤΑ ή όχι; Η απάντηση είναι όχι.

Όπως δεν κατάφερε να εγγυηθεί τον κοινωφελή ρόλο της ΔΕΗ.

Όπως δεν κατάφερε να εγγυηθεί την ασφάλεια του δημόσιου σιδηροδρόμου.

Όπως δεν κατάφερε να εγγυηθεί ένα λειτουργικό σύστημα αγροτικών πληρωμών.

Όπως δεν κατάφερε να εγγυηθεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είναι μια ακόμα χαμένη ευκαιρία.

Όπως δεν μπορεί να εγγυηθεί ένα κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα προοδευτικής φορολόγησης.

Όπως δεν μπορεί να εγγυηθεί, αυτό προκύπτει από τα μισόλογα του πρωθυπουργού, ότι ο έλεγχος και η διαχείριση του νερού θα παραμείνουν δημόσια υπόθεση.

Όπως σήμερα έρχεται με ένα φορολογικό νομοσχέδιο να πετάξει ένα ξεροκόμματο που περίσσεψε από τις γενναίες φοροαπαλλαγές στους πλούσιους και την πολεμική οικονομία».

Πηγή: skai.gr

