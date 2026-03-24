Βουλή: Ψηφίστηκε σε α΄ανάγνωση το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση

Με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, να καλεί όλα τα κόμματα «να καταθέσουν ρεαλιστικές προτάσεις», δηλώνοντας ανοιχτός σε βελτιωτικές αλλαγές και να καταλογίζει σε όσους αντιτίθενται στις νέες ρυθμίσεις «τεχνητή οργή» και την αντιπολίτευση να εκφράζει αντιρρήσεις και να τον κατηγορεί για εμμονική αντίληψη, ολοκληρώθηκε στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, η επεξεργασία, σε α' ανάγνωση, του νομοσχέδιου με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη».

Η επεξεργασία του νομοσχεδίου σε β΄ ανάγνωση, θα συνεχιστεί στις αρμόδιες Επιτροπές, την ερχόμενη Τρίτη, 31 Μαρτίου.

Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν οι βουλευτές μόνο της ΝΔ, ενώ ΠΑΣΟΚ, ΕΛ.ΛΥ, Πλεύση Ελευθερίας και ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια και ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ, το καταψήφισαν.

Η αντιπολίτευση αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα του, υποστήριξε ότι μετακυλίεται το βάρος της ευθύνης στους πολίτες ενώ έκανε λόγο για αναγκαίες αποσαφηνίσεις και τροποποιήσεις, με τη κριτική της να εστιάζεται κυρίως στα άρθρα που αφορούν:

τους πιστοποιημένους επαγγελματίες στις συναλλαγές με το δημόσιο,

τις διευρυμένες αρμοδιότητες των συμβολαιογράφων,

τη δυνατότητα κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη για ορισμένα έγγραφα του δημοσίου, και

την ανάθεση στη Μονάδα Εσωτερικού της συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις.

Απαντώντας ο υπουργός Επικρατείας, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι για μια ακόμα φορά εκφράζει κάθετη και οριζόντια άρνηση καταδικάζοντας συλλήβδην ότι εκσυγχρονιστικό προωθείται από τη κυβέρνηση εμμένοντας σε μία αναχρονιστική αντίληψη που δεν οδηγεί πουθενά.

«Υπάρχει μια τεχνητή οργή, να είμαστε πάντα απέναντι -στην όποια κυβέρνηση- επειδή είμαστε αντιπολίτευση. Όλοι όμως κρινόμαστε. Και εμείς, που προχωράμε ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την εξυπηρέτηση του πολίτη τις οποίες θεωρούμε υποχρέωση μας να εφαρμόσουμε αλλά και εσείς που εμμονικά είστε απέναντι σε αυτονόητα θέματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης και συμπλήρωσε:

«Έχετε ένα πλαίσιο αντίληψης όταν δεν μας βολεύει η πραγματικότητα, αλίμονο στην πραγματικότητα. Από τους 10 φορείς που ήρθαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους για το νομοσχέδιο οι επτά ήταν υπέρ και μόνο τρεις ήταν εναντίον».

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης η προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση της ΝΔ για την αντιμετώπιση των τεράστιων παθογενειών στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των γραφειοκρατικών προβλημάτων δεν είναι η πρώτη θα ακολουθήσουν και άλλες, για ένα κράτος πιο αποτελεσματικό, πιο λειτουργικό και φιλικό και πιο εξυπηρετικό».

Πηγή: skai.gr

