«Στη δική μου θητεία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπήρξε καν κινητοποίηση. Όχι μπλόκο, ούτε συνέλευση δεν έγινε. Ήταν ρυθμισμένα», ανέφερε ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής (9/1).

«Έχει περάσει καιρός, στη συνέχεια υπήρξαν κινητοποιήσεις προ 2 ετών. Τότε θυμάστε είχαν συναντήσει οι αγρότες τον πρωθυπουργό και λύθηκαν πολλά ζητήματα. Και τώρα η κυβέρνηση πολύ καλόπιστα προσεγγίζει τα αιτήματα των αγροτών», όπως είπε. «Η καλοπιστία της μιας πλευράς οφείλει να συνοδευτεί κατά τη γνώμη μου και από αντίστοιχη καλοπιστία της άλλης πλευράς. Πρέπει να συζητήσουμε».

Ερωτηθείς για το αν εκτιμά πως την ερχόμενη Τρίτη - που είναι προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ πρωθυπουργού και αγροτών - τα μπλόκα θα τελειώσουν, ο πρώην υπουργός απάντησε πως δεν μπορεί να ξέρει. «Την ευθύνη για τα μπλόκα δεν την έχει πάντως ο πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια και για ακόμη μια φορά δίνει πράγματα που πηγαίνουν την όλη υπόθεση του πρωτογενούς τομέα πολύ μπροστά», συμπλήρωσε.

«Έπεσαν άλλοι να φάνε την Καρυστιανού τώρα, όπως ο Πολάκης και οι φίλοι του Τσίπρα»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, με τον κ. Βορίδη να τονίζει πως «προ έτους λέγαμε ότι η κ. Καρυστιανού κάνει πολιτικές τοποθετήσεις».

«Δεν είναι η περίπτωση του γονέα που έχει υποστεί συντριπτικό πλήγμα, έχει βαθιά οδύνη ζητώντας δικαίωση και σταματάει εκεί. Το είχαμε πει και τότε και είχαν πέσει να μας φάνε. Τώρα επαληθεύεται, ήταν προφανές πού πήγαινε η δουλειά και έχουν πέσει άλλοι να φάνε την κ. Καρυστιανού. Ακούω τον κ. Πολάκη, ακούω τους φίλους του κ. Τσίπρα, ακούω κριτική από τα έντυπα της Αριστεράς, ακούω πολλά σε σχέση με την ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα του κόμματος».

Και πρόσθεσε λέγοντας:

«Όταν λέγαμε πως είναι μια υπόθεση με πολιτική ουρά από πίσω, ότι δεν είναι απλώς ένα αίτημα δικαιοσύνης και υπάρχουν ευρύτερα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κανείς να δέχεται και πολιτική κριτική αντί να φορά 2-3 καπέλα».

