Το 2026, ο «ΣΥΡΙΖΑ» σε σταυροδρόμι

Του Αντώνη Αντζολέτου

Πλησιάζουν 11 χρόνια από τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον Ιανουάριο του 2015 και πλέον η Κουμουνδούρου δεν θυμίζει σε τίποτα τον ισχυρό πόλο εξουσίας που είχε συγκροτηθεί μετά τις διπλές εκλογές του 2012.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δίνει αγώνα προκειμένου το κόμμα να μείνει συγκροτημένο έχοντας πάντα στο τραπέζι την ανάγκη συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων.

Οι δημοσκοπικές του επιδόσεις, ωστόσο δεν είναι αρωγός και έχει ξεκινήσει η κουβέντα για τον αν ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύει το επόμενο διάστημα να βρεθεί ακόμα πιο κοντά στη διακεκαυμένη ζώνη του 3%.

Η εικόνα μοιάζει να είναι μη αναστρέψιμη για ένα κόμμα που από το 2015 έχει σπάσει σε πέντε κομμάτια (ΛΑΕ, ΜέΡΑ25, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Κίνημα Δημοκρατίας) και τώρα το κυοφορούμενο νέο κόμμα Τσίπρα το έχει φέρει σε νέα περιδίνηση.

Από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας κατά την οποία δεν αποκλείστηκε η συμπόρευση με τον νέο φορέα που θα συγκροτήσει ο πρώην πρωθυπουργός αρκετοί βουλευτές μοιάζουν να βρίσκονται σε έναν «προθάλαμο» αναμονής. Δεν είναι εύκολο τα στελέχη της Κουμουνδούρου να τοποθετούνται δημοσίως τόσο για το κόμμα τους όσο και για τον πρώην πρωθυπουργό, για τον οποίο τρέφουν θερμά συναισθήματα. Η διαφοροποίηση του Παύλου Πολάκη και ενός «μπλοκ» που τον ακολουθεί είναι ένα ακόμα «αγκάθι» που έχει να αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Κατά πολλούς όσο πιο νωρίς ο Αλέξης Τσίπρας αποφασίσει να ανακοινώσει τις προθέσεις του τόσο πιο «λυτρωτικό» θα είναι για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα τρέξουν οι εξελίξεις. Θα υπάρξουν παραιτήσεις ή ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που επιθυμούν από την Κουμουνδούροου να «μετακομίσουν» στην Αμαλίας; Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.

Υπάρχει και η άλλη οπτική με όσους υποστηρίζουν πως όσο πιο κοντά στις εκλογές ιδρυθεί το νέο κόμμα τόσο πιο εύκολα θα είναι τα πράγματα, καθώς δεν θα χρειαστεί να γίνουν απότομες κινήσεις και η δυναμική των εξελίξεων θα μεταφραστεί ως το κλείσιμο ενός ιστορικού κύκλου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος παραμένει στη γραμμή που είχε χαράξει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το «τιμόνι» της Κουμουνδούρου. Την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε πως «είχα ζητήσει να υπάρξει προοδευτικό ψηφοδέλτιο ενωτικό, απέναντι στον κ. Μητσοτάκη, γιατί θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση που έχουμε είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Παραμένω σ’ αυτή τη θέση πάρα πολύ σταθερά και θεωρώ ότι και με τη συζήτηση για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, γιατί έτσι ξεκίνησε η όλη συζήτηση, ο στόχος αυτός είναι στο τραπέζι και είναι αναγκαίος. Πρέπει να υπάρχουν συγκλίσεις».

Η κόντρα που υπάρχει με το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της άρνησης του Νίκου Ανδρουλάκη να μπει στη συζήτηση για τη δημιουργία ενός κοινού ψηφοδελτίου παραμένει.

Είναι πολλές, πάντως οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες με τη συμμετοχή πολλών στελεχών από όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου και ενδεχομένως βγουν κάποια νέα μηνύματα. Ακριβώς σε μια εβδομάδα το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και από εκεί και μετά την 3η Δεκέμβριου στο θέατρο Παλλάς, θα μετρηθούν απουσίες και παρουσίες πολιτικών στελεχών. Πόσοι θα βρεθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ στην επίσημη πρώτη εκδήλωση για το βιβλίο, ποιοι θα είναι από το χώρο της Αριστεράς, αλλά και του Κέντρου, καθώς και τι «εκπλήξεις» σε πρόσωπα ετοιμάζουν οι διοργανωτές. Το μέλλον της Κουμουνδούρου θα κριθεί μέσα στο 2026.

