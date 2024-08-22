Ένα νέο βίντεο διάρκειας περίπου 11 λεπτών έφερε στη δημοσιότητα μέσω Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, μέσω του οποίου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας τη για «ανικανότητα» και «ανευθυνότητα» στην αντιμετώπιση της φωτιάς στην Πεντέλη.

«Το marketing της Αριστείας και του μάνατζερ Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει, πλέον το ξέρουν όλοι ότι κάτι δεν πάει καλά», επεσήμανε ο κ. Κασσελάκης, προτείνοντας μια σειρά από 5 νέες πρωτοβουλίες για την Πολιτική Προστασία:

«Τις τελευταίες μέρες, πολλοί με συγχαίρετε για τις δράσεις μας στο πεδίο και αναγνωρίζετε την αντιπολίτευση που κάνουμε, αλλά με ρωτάτε, "εσείς τι θα κάνατε διαφορετικά"; Σας παρουσιάζω λοιπόν τι θα κάνουμε όταν γίνουμε κυβέρνηση. Και δεσμεύομαι ότι στην επόμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το ελληνικό κράτος θα στέκεται επιτέλους δίπλα στους πολίτες του».

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για:

1. Δημιουργία Ανεξάρτητης Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας, για να ξεφύγει επιτέλους η πολιτική προστασία από την κομματοκρατία.

2. Κάλυψη 3.500 κενών θέσεων στην πυροσβεστική με προτεραιότητα στους εποχικούς πυροσβέστες - Δημιουργία ειδικού κλάδου δασοπυροσβεστών.

3. Νέα, καινούρια, καλύτερα οχήματα.

Παραγγελία νέων Λέοπαρντ.

4. Σύσταση Διαρκούς Επιτροπής Αποκατάστασης όπου θα εκπροσωπούνται με αποστολή την άμεση κατάρτιση συγκεκριμένου, ειδικού, σχεδίου αποκατάστασης της εκάστοτε πληγείσας περιοχής.

5. Άμεση αλλαγή του θεσμικού πλαισίου της Πρώτης Αρωγής.

