Δεν υπάρχουν όρια πλέον στην προπαγάνδα της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας. Όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης, σε δηλώσεις του στο κανάλι Tv100, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Αθήνας, διαστρεβλώνοντας καταστάσεις, δηλώσεις και γεγονότα.

«Εμείς ως Τουρκία κάνουμε ότι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα με 6 μίλια χωρικά ύδατα και διεκδικεί 10 μίλια εναέριο χώρο. Εμείς με τις επιστολές μας εξηγούμε πόσο ανόητο είναι αυτό», δήλωσε και συνέχισε: .

«Από την άλλη ρωτάμε την Ελλάδα γιατί στρατιωτικοποιεΊ τα νησιά παραβιάζοντας τις Συνθήκες. Στην αρχή το αρνήθηκε. Τώρα λέει υπάρχει απειλή από την Τουρκία. Στην Συνθήκη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η αντίληψη για την απειλή είναι συγκεκριμένη ή είναι μια θεωρητική αντίληψη; Για ποιο πραγμα υπάρχει απειλή; Να το διευκρινήσει. Λέει ότι "η Τουρκία παραβίασε τον εναέριο μας χώρο". Φυσικά, όταν η Ελλάδα παραβιάζει τον δικό μας εναέριο χώρο, ο στρατός μας θα απάντησει».

Ο Τσαβούσογλου αναφέρθηκε με βαρύτατες κατηγορίες κατά της Ελλάδας και στους μουφτίδες της Θράκης, λέγοντας: «Η Ελλάδα έχει κάνει κάθε βασανιστήριο στους εκλεγμένους μουφτίδες, οι οποίοι είναι εκλεγμένοι βάση της Συνθήκης της Λωζάνης».

Εξαφανίστηκε η αρνητική ατμόσφαιρα στο Κογκρέσο για τα F-16

Στις συζητήσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για τα F-16 αναφέρθηκε με νέες δηλώσεις του, την Τετάρτη, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, λέγοντας πως πηγαίνουν καλά και πως η αρνητική ατμόσφαιρα που υπήρχε στο Κογκρέσο τα περασμένα χρόνια έχει εξαφανιστεί.

Ο Τσαβούσογλου επιτέθηκε και κατά της Ελλάδας για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, υποστηρίζοντας πως η Αθήνα δεν μπορεί να μιλάει για ανθρωπιστικά ζητήματα.

Turkish foreign minister slams Athens on minority rights, says Greece has no say in human rights matter