Τη θλίψη και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο ανθρώπων που έχασαν χθες τη ζωή τους στη δασική πυρκαγιά της Κορινθίας, εκφράζει μέσω ανάρτησής του στο "X" ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Ειδικότερα ο κ. Κικίλιας αναφέρει:

«Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νέων ανθρώπων που έχασαν χθες τη ζωή τους στη δασική πυρκαγιά της Κορινθίας. Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση προς τους πολίτες να υπακούν στα μηνύματα του 112. Να ακούνε τις οδηγίες των ενστόλων, πυροσβεστών και αστυνομικών. Οι δασικές πυρκαγιές είναι φοβερά επικίνδυνες όχι μόνο για τις περιουσίες αλλά και τις ζωές των ανθρώπων».

Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των δύο νέων ανθρώπων που έχασαν χθες τη ζωή τους στη δασική πυρκαγιά της Κορινθίας. Για μια ακόμη φορά κάνω έκκληση προς τους πολίτες να υπακούν στα μηνύματα του 112. Να ακούνε τις οδηγίες των… — Vassilis Kikilias (@Vkikilias) September 30, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.