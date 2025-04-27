Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το ζήτημα των Τεμπών εξαπέλυσε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

Αρχικά, ο κ. Κασσελάκης εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως «η αλλαγή πρέπει να προέλθει από κόμματα που δεν είναι συστημικά και δεν γίνονται ουρά της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ δυστυχώς αυτό αποδεικνύει με την στάση του. Ο πρόεδρος αυτού του ιστορικού κόμματος αποφάσισε να κάνει μια προανακριτική επιτροπή για τον κ. Τριαντόπουλο, για ένα πλημμεληματάκι για παράβαση καθήκοντος και σταμάτησε εκεί. Το Κίνημα Δημοκρατίας που είναι έμπρακτα Κίνημα Αλλαγής για τη χώρα, έχει συντάξει με τους νομικούς του και εθελοντές 350 σελίδες κατηγορητήριο για όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, για τα εγκλήματα των Τεμπών. Είναι αυτό που ζητούν οι οικογένειες. Το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα απλά σφυρίζουν».

Όπως σημείωσε «δεν φτάνουμε στη δίκη (για τα Τέμπη) εξαιτίας της ασυλίας που παρέχει το άρθρο 86. Πότε και πώς θα το αλλάξει (η κυβέρνηση); Γιατί δεν λένε την απλή λέξη: κατάργηση».

«Ο κ. Τριαντόπουλος έχει παραπεμφθεί για ένα πλημμέλημα, την παράβαση καθήκοντος που ούτε ένα εκατοστό δεν είναι από αυτά που έχει κάνει, που είναι κατάχρηση εξουσίας και είναι κακούργημα. Το ΠΑΣΟΚ επικοινωνιακά έχει ξεπλύνει τη ΝΔ», ενώ σημείωσε πως «η αντιπολίτευση πρέπει να συγκρουστεί με την κυβέρνηση».

Ερωτώμενος σχετικά με την δημοσκοπική συρρίκνωση του κόμματος του και την άνοδο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε πως «δεν συμφωνώ με τον συμψηφισμό Τεμπών και δημοσκοπήσεων», ενώ σημείωσε πως «εάν δεν είχαν γίνει αυτά τα έκτροπα στο Γκάζι (δηλ. το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ) αυτή τη στιγμή θα ήμασταν πάνω από 20% ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και τώρα πρέπει να ξαναρχίσουμε από την αρχή. Αυτό που θέλω είναι ο κόσμος να μας ακούσει και μας ακούει».

Ακόμη, ο κ. Κασσελάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως το Κίνημα Δημοκρατίας θα μπει στη Βουλή στις επόμενες εκλογές.

«Πιστεύετε πως ο κ. Ανδρουλάκης εμπνέει την νεολαία ή μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρας μας επαρκώς διεθνώς; Δεν εμπνέει το κόμμα του το ίδιο. Πιστεύετε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα ξαναδεί 15% στην ιστορία του, εκεί που το άφησα εγώ; Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη πρέπει να βάλουμε ένα εναλλακτικό κυβερνητικό πρόγραμμα».

Για πιθανή συνεργασία με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε πως «για να είναι κάποιος καλός υπ. Δικαιοσύνης πρέπει να κατέχει καλά τα νομικά και η κα Κωνσταντοπούλου τα κατέχει πολύ καλά και για αυτό το λόγο είναι απογοήτευση μεγάλη γιατί σιωπά. Το πώς κρίνεται ο καθένας είναι μέσω πράξεων και όχι λόγια. Ο δίαυλος συνεργασίας γίνεται με πράξεις».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.