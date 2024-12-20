Την επείγουσα ανάγκη άμεσης επέκτασης στα 12 ν.μ. της Αιγιαλίτιδας Ζώνης Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, ως ευθεία και έμπρακτη αμφισβήτηση της ίδιας της νομικής υπόστασης του «τουρκολιβυκού μνημονίου» και ενός ενδεχόμενου «τουρκοσυριακού μνημονίου» επεσήμανε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Ειδικότερα, ο κ. Παυλόπουλος, σε ομιλία του με θέμα «Οι προϋποθέσεις επίλυσης του Κυπριακού Ζητήματος κατά το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο», στο Διεθνές Συνέδριο με αντικείμενο τον «Ελληνισμό της Κύπρου» το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα, ανέφερε ότι «από πλευράς Ελλάδας και Κύπρου και για την κατά τα ως άνω πλήρη άσκηση των κατά το Διεθνές Δίκαιο δικαιωμάτων ιδίως της stricto sensu Κυριαρχίας τους, προεχόντως η επείγουσα ανάγκη άμεσης επέκτασης στα 12. ν.μ. της Αιγιαλίτιδας Ζώνης τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Και τούτο -κατ’ εξοχήν μετά τα πρόσφατα πολεμικά «τετελεσμένα» στην Συρία- διότι μια τέτοια επέκταση συνιστά, κατ’ αποτέλεσμα, ευθεία και έμπρακτη αμφισβήτηση της ίδιας της νομικής υπόστασης αφενός του «τουρκολιβυκού μνημονίου» του 2019 και, αφετέρου, του ορατού πια ενδεχόμενου «σύναψης» ενός ανάλογου «τουρκοσυριακού μνημονίου» περί ΑΟΖ».

«Πραγματικά, και όπως είναι πια διεθνώς κοινό αποδεκτό, το ως άνω «τουρκολιβυκό μνημόνιο» περί ΑΟΖ και το ενδεχόμενο μελλοντικώς «τουρκροσυριακό μνημόνιο» είναι νομικώς ανυπόστατα και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα διότι παραβιάζουν, και δη οφθαλμοφανώς, πλειάδα θεμελιωδών διατάξεων του Δικαίου της Θάλασσας του ΟΗΕ» τόνισε ο κ. Παυλόπουλος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.