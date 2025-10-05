Της Δέσποινας Βλεπάκη

Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε ανάμεσα στην Κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, μετά από δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου, είναι ιδιοκτήτης Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων το οποίο δήλωσε εκατοντάδες στρέμματα παραγωγού από την Κρήτη στην αποξηραμένη λίμνη Κάρλα της Μαγνησίας. Η ΝΔ ζήτησε εξηγήσεις από τον Νίκο Ανδρουλάκη.



«Το ΠΑΣΟΚ, άραγε, συμφωνεί με τις ενέργειες του αναπληρωτή γραμματέα του στον Τομέα Αγροτικής Πολιτικής; Αναμένουμε την απολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσωπικά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη», ανέφερε η ανακοίνωση της ΝΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Μπουνάκης, αναπληρωτής γραμματέας αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ, μετά τον σάλο των δημοσιευμάτων που τον εμπλέκουν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε σε επικοινωνία με τα κεντρικά της Χαριλάου Τρικούπη και εξήγησε σε κάθε τόνο ότι δεν εμπλέκεται, τόνισε ότι η εταιρεία του έχει μεγάλο όγκο εργασίας και ότι όσο και αν έψαξε δεν βρήκε παρά μόνο μια αίτηση από παραγωγό της Κρήτης στη λίμνη Κάρλα. Οι εξηγήσεις του φαίνεται ότι έγιναν αποδεκτές, με αποτέλεσμα το ΠΑΣΟΚ να βγάλει ανακοίνωση στήριξής του, επιτιθέμενο στη ΝΔ την οποία κατηγόρησε για επιχείρηση λάσπης και αντιπερισπασμό.



«Παλιά μου τέχνη κόσκινο, αλλά οι πολιτικές απατεωνιές προς χάριν αντιπερισπασμού δεν κόβουν εισιτήρια, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας…Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει αταλάντευτα να αποκαλύπτει όλες τις πτυχές του σκανδάλου, που προσπαθούν να "κουκουλώσουν"», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Λίγα λεπτά πριν με επίσημη ανακοίνωση τοποθετήθηκε και η εταιρεία Proactive, στην οποία είναι δοευθύνων σύμβουλος ο αναπληρωτής γραμματέας αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.

H εταιρεία διευκρινίζει ότι η παραγωγός κατέθεσε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καταχωρήθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς να υπάρξει καμία απόρριψη ή πρόβλημα και προειδοποιεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη.



«Τα κέντρα υποβολής δηλώσεων δεν έχουν ούτε αρμοδιότητα, ούτε τη δυνατότητα να ελέγξουν τη νομιμότητα των μισθωτηρίων που έχουν εκδοθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλων στοιχείων που προσκομίζουν οι παραγωγοί και τα οποία γίνονται δεκτά από το ΟΣΔΕ, ελέγχονται και πληρώνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως στη συγκεκριμένη παραγωγό» σημειώνει μεταξύ άλλων η εταιρεία Proactive.



Τα καρφιά πάντως ήρθαν και από το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με τον δήμαρχο Αθηναίων να τονίζει σε ανάρτησή του ότι τα ζητήματα διαφάνειας είναι για το ΠΑΣΟΚ αδιαπραγμάτευτα. «Αν προκύπτει ευθύνη για οποιοδήποτε στέλεχός μας στα σκάνδαλα του αγροτικού τομέα, ο μόνος δρόμος είναι η διαγραφή», σημείωσε ο Χάρης Δούκας στο X.

H τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων έγινε πριν από την απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ενόχληση για το γεγονός. «Καλό θα ήταν κάθε στέλεχος να ενημερώνεται από τον αντίστοιχο τομέα πριν κάνει δηλώσεις γιατί αλλιώς μπορεί όσα λέει να ρίξουν νερό στο νερό της κυβερνητικής προπαγάνδας» αναφέρουν στελέχη της πράσινης παράταξης στον skai.gr.

Πάντως, η σύγκρουση αναμένεται να μεταφερθεί την Τρίτη στη Βουλή και συγκεκριμένα στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής. Από το ΠΑΣΟΚ ήδη μέσω της ανακοίνωσης διαμηνύουν ότι ο Νίκος Μπουνάκης είναι στη διάθεση οποιουδήποτε προκειμένου να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική θα ζητήσουν μετ' επιτάσεως την κλήση ως μάρτυρα του βουλευτή της ΝΔ κ. Μπουκώρου που με τις δηλώσεις του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για δηλώσεις αγροτεμαχίων στη λίμνη Κάρλα όπως και άλλων κρίσιμων μαρτύρων, του "Φραπέ", του "Χασάπη" και της τέως συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων με την Πόρσε.

Πηγή: skai.gr

