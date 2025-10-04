Με ανάρτησή της απάντησε η Σοφία Μητσοτάκη, κόρη του πρωθυπουργού, στις δηλώσεις του Νίκου Καραχάλιου, συμβούλου επικοινωνίας επί διακυβέρνησης Καραμανλή, ο οποίος, σύμφωνα με όσα είχε ανακοινώσει η τότε κυβερνητική εκπρόσωπος, βασίστηκε σε παραποιημένο έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο κ. Καραχάλιος, αναφερόμενος σε ιδιωτική επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 στη Βοστώνη για να παρακολουθήσει αγώνα των Σέλτικς, ισχυρίστηκε:

«Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο - όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο - χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι "Κέλτες της Βοστώνης"! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: '86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου'.»

Η Σοφία Μητσοτάκη, η οποία εμφανίζεται σε φωτογραφία δίπλα στη μητέρα της, Μαρέβα, ξεκαθάρισε πως οι θέσεις στον αγώνα είχαν παραχωρηθεί ως πρόσκληση από τον πρόεδρο της ομάδας των Σέλτικς. Σχολιάζοντας τα περί ποπ κορν και αναψυκτικού, σημείωσε ότι στα 28 της χρόνια δεν έχει δει ποτέ τον πατέρα της να καταναλώνει ούτε το ένα ούτε το άλλο προϊόν.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, υπογράμμισε: «έλεος πια με τα fake news» και εξέφρασε την αγανάκτησή της για εκείνους που συνεχίζουν να κάνουν like σε τέτοιου είδους αναρτήσεις.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη:

Πηγή: skai.gr

