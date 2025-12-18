Τη Δ. Τσαγγάρη προτείνει ο Τ. Θεοδωρικάκος για επικεφαλής της νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή

«Αύριο θα συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής το πρόσωπο του πρώτου Διοικητή της νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και την Εποπτεία της Αγοράς. Θα προτείνω την Δέσποινα Τσαγγάρη, μια άξια εκπρόσωπο μιας γενιάς που εργάζεται σκληρά», είπε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στo ERTNEWS.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για «έναν άνθρωπο που έρχεται από την κοινωνία και την αγορά», τονίζοντας πως είναι «αυτοδημιούργητη, μηχανικός πληροφορικής, με εμπειρία σε πολλές εταιρείες της αγοράς».

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η νέα Αρχή θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη, καθώς ο διοικητής θα έχει θητεία πέντε ετών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει έμπρακτα τη λειτουργία της. «Θα στηρίξω ως υπουργός Ανάπτυξης τη νέα Αρχή, παρέχοντας όλες τις δυνατότητες και όλες τις υποδομές που χρειάζεται» δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι με τον νέο έτος θα ολοκληρωθεί η στελέχωση της Διοίκησης της Αρχής με τους τρεις υποδιοικητές και το πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεταφορά του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών στη νέα Αρχή, σημειώνοντας ότι «όλος ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΔΙΜΕΑ θα τεθεί στη διάθεσή της». Όπως τόνισε, «μόνο τους τελευταίους 15 μήνες πραγματοποιήθηκαν 45.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα περισσότερα που έχουν επιβληθεί ποτέ», στοιχεία που - όπως είπε - δημιουργούν ισχυρή βάση για την αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμού.



Απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα της απόκλισης μεταξύ της τιμής παραγωγού και της τιμής των προϊόντων στο ράφι, ο υπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι με τον νόμο που ψηφίστηκε δίνεται η δυνατότητα με Υπουργική Απόφαση, όταν παρατηρούνται φαινόμενα ακραίων διακυμάνσεων σε νωπά προϊόντα, «να υποχρεώνονται οι πωλητές να αναγράφουν τόσο την τιμή από την οποία ξεκίνησε το προϊόν όσο και την τελική τιμή πώλησης». Όπως τόνισε, «ο ενημερωμένος πολίτης και ο ενημερωμένος καταναλωτής βοηθά στον υγιή ανταγωνισμό και στη συγκράτηση του κόστους ζωής».

Μιλώντας για το πρόσφατο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και στις επενδύσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως το ομολογιακό δάνειο 125 εκατ. δολαρίων από την αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, σημειώνοντας ότι «οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας και, σε συνδυασμό με τις ενεργειακές συμφωνίες, προσδίδουν μεγάλη ασφάλεια στην οικονομία και στη χώρα». Όπως ανέφερε, «η συμφωνία που έχουμε είναι η αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων, με προτεραιότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες και η εφοδιαστική αλυσίδα. Η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ήδη πολύ ισχυρή και πρέπει να γίνει ακόμη πιο στέρεη, σε έναν κόσμο αβεβαιότητας».

Σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογράμμισε ότι «οι αγρότες αξίζουν τη στήριξη και τον σεβασμό όλων μας, και της κοινωνίας και της Πολιτείας». «Το πιο ουσιαστικό είναι όλοι μαζί να κάνουμε όσα πρέπει για να έχουμε έναν ισχυρό και σύγχρονο πρωτογενή τομέα – δεν υπάρχει άλλος τρόπος να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι πολύ θετική η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία συνολικής διακομματικής επιτροπής. Δεν πρόκειται να σταματήσει η προσπάθεια να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Οι αγρότες έθεσαν τα αιτήματά τους, αλλά με κλειστούς τους δρόμους χάνει κανείς το δίκιο του», κατέληξε.



