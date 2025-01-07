Θ. Σκυλακάκης: Τις επόμενες ημέρες οι παρεμβάσεις για τις τιμές ρεύματος

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις για την επιδότηση των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Real.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι πάροχοι επέδειξαν μεγάλη αυτοσυγκράτηση κατά την διαμόρφωση των τιμολογίων του Ιανουαρίου ενώ επανέλαβε πως θα υπάρξει επιδότηση και για τις μικρές επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μετά την διακοπή των παραδόσεων ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας ο υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είναι καλυμμένη από πλευράς επάρκειας μεσω των σταθμών υγροποιημένου αερίου που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες της χώρας. Περαιτέρω εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση των τιμών εκτός εάν υπάρξουν έκτακτα γεγονότα καθώς και ότι θα υπάρξει φυσιολογική πορεία και μάλλον προς το καλύτερο.

Πηγή: skai.gr

