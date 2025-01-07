ΟΛΠ: Αναχώρησε το πρώτο κρουαζιερόπλοιο του έτους από το λιμάνι του Πειραιά - Νέο ρεκόρ επιβατών κρουαζιέρας το έτος 2024

Η ΟΛΠ Α.Ε. καλωσόρισε το VIKING SATURN, πρώτο κρουαζιερόπλοιο για τη νέα χρονιά, διοργανώνοντας ειδική εκδήλωση με ανταλλαγή τιμητικών πλακετών, αλλά και κεράσματα, τα οποία δόθηκαν σε όλους τους επιβάτες κατά τη διέλευσή τους στον Σταθμό Κρουαζιέρας.

H εταιρεία Viking δραστηριοποιείται σταθερά στο λιμάνι του Πειραιά καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε έτους, πραγματοποιώντας κρουαζιέρες αποεπιβίβασης και το 2025 αναμένεται να αφιχθεί στον λιμένα 41 φορές με 10 πλοία της, έναντι 28 αφίξεων το 2024 με 7 πλοία.

Επισημαίνεται ότι ο λιμένας Πειραιά παρουσιάζει σημαντικές και ολοένα αυξανόμενες επιδόσεις στον τομέα της κρουαζιέρας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το έτος 2024 επιτεύχθηκαν ιστορικά ρεκόρ επιβατών κρουαζιέρας τόσο στο σύνολο, καθώς εξυπηρετήθηκαν περισσότεροι από 1,7 εκατ. επιβάτες έναντι 1,5 εκατ. επιβάτες το 2023 όσο και στους επιβάτες αποεπιβίβασης (homeport) που ξεπέρασαν το 1 εκατ. έναντι 800.000 το 2023. Ο αριθμός των κρουαζιερόπλοιων που εξυπηρετήθηκαν το έτος 2024 ήταν 810 έναντι 760 το 2023, εκ των οποίων πάνω από 600 ήταν homeport. Ωστόσο, ακόμα πιο δυναμική φαίνεται να είναι η νέα χρονιά για τον κλάδο της κρουαζιέρας στο λιμάνι Πειραιά, καθώς οι προκρατήσεις σημειώνουν μεγάλη αύξηση και πλέον ανέρχονται σε περίπου 940 αφίξεις πλοίων.

Ο CEO της ΟΛΠ Α.Ε. κ. Su Xudong εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη σημαντική και συνεχή άνοδο της κρουαζιέρας στον Πειραιά, τονίζοντας ότι η θέση του λιμένα και της χώρας σε συνδυασμό με τις επενδύσεις και την αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών από μέρους της ΟΛΠ Α.Ε. αποδίδουν και φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το πολυτελές πλοίο Viking Saturn, χωρητικότητας 930 επιβατών το οποίο πρόκειται να καταπλεύσει στον λιμένα Πειραιά πέντε ακόμη φορές μέσα στη νέα χρονιά, έχει μήκος 228 μέτρα και διαθέτει 9 καταστρώματα.

Πηγή: skai.gr

