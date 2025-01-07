ΤτΕ: Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων μειώθηκε στο 0,49% τον Νοέμβριο - Στο 5,27% το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων

Τον Νοέμβριο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων μειώθηκε στο 0,49%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 5,27%, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 4,78 εκατοστιαίες μονάδες.

Το Νοέμβριο του 2024, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,50%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων μειώθηκε στο 5,75%. Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στις 5,25 εκατοστιαίες μονάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΤτΕ:

1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, το Νοέμβριο του 2024, και διαμορφώθηκε στο 0,49%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,74%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,56%.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,27%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 15,02%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 12,23%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,88%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,95%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,36%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 17 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,81%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μειώθηκε κατά 34 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,02%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ μειώθηκε κατά 42 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,06%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,30%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 16 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,75%.

2. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,50%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 1,82%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,62%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων μειώθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,75%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,26%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 8,32%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,51%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε επίσης κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,39%.

