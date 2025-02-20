Τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για «προσπάθεια αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης» εκ μέρους της Αντιπολίτευσης με αφορμή την υπόθεση των Τεμπών, κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, ο υπουργός επεσήμανε πως κάθε λογικός άνθρωπος στην Ελλάδα θα περίμενε από τις πολιτικές δυνάμεις να ακούσει τις προτάσεις και τις σκέψεις τους και πάνω από όλα ενότητα. «Απέναντι λοιπόν σε αυτό έχουμε μια Αντιπολίτευση η οποία εκτοξεύει τόνους λάσπης πρωτοφανών αθλιοτήτων και συκοφαντίας, υιοθετώντας με τρομακτικά ανεύθυνο και επιπόλαιο τρόπο τις πιο απίστευτες ανοησίες των τρολ του Διαδικτύου. Τι δουλειά έχει να φτάνουν σε σημείο κάποιοι να κατηγορούν την κυβέρνηση, τον πρωθυπουργό ότι έχει σχέση με τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου; Είμαστε με τα καλά μας σε αυτήν τη χώρα; Μπορούμε καμιά φορά να σοβαρευτούμε και μπροστά στο κομματικό όφελος να σταματήσουμε να δολοφονούμε την αλήθεια και την πραγματικότητα;»

«Υπήρξε μια τραγωδία πριν από 2 χρόνια στα Τέμπη, η οποία σημάδεψε πάνω από όλα τους ανθρώπους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Αυτό είναι απολύτως καθαρό και αξιοσέβαστο και με το αίτημα για αλήθεια και δικαιοσύνη επιμένω ταυτιζόμαστε όλοι. Δεν έχει να κρύψει τίποτα ούτε ο Μητσοτάκης ούτε η κυβέρνηση ούτε κανένας για τα Τέμπη. Είμαστε κι εμείς γονείς, πατεράδες, μανάδες. Νοιαζόμαστε για όλα τα παιδιά του ελληνικού λαού, γιατί αυτό είναι η ταυτότητά μας και αυτό πιστεύουμε. Εάν κάποιος λέει ότι συγκάλυψε κάποιος μια κατάσταση, είναι σαν να λέει ότι ο άλλος έχει κάνει δολοφονία. Με τι στοιχεία μπορεί να το πει κανείς αυτό;» αναρωτήθηκε ο υπουργός.

Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος εξέφρασε την άποψη ότι «όσοι αρχηγοί είπαν ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη, θα τα μαζέψουν». «Δεν έχει κανείς κανέναν λόγο να συγκαλύψει τίποτα. Όλα στο φως, διαφάνεια παντού, για τους πάντες και για τα πάντα. Αλλά το ποιος είναι ένοχος και για ποιο πράγμα, μόνο ένας το αποφασίζει, η Δικαιοσύνη. Διαφορετικά, πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις και όποτε η χώρα βρέθηκε σε αυτές, το επόμενό της βήμα ήταν να οδηγηθεί στην καταστροφή. Και επειδή πιστεύω ότι υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι στην Αντιπολίτευση, θα πρέπει να σκεφτούν λίγο διαφορετικά την πορεία τους προτού γίνει τίποτα χειρότερο σε αυτήν τη χώρα. Δεν γίνεται να παίζουν με τις ψυχές των ανθρώπων για να δυναμιτίζουν το κλίμα».

