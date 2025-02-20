Συνάντηση Γεραπετρίτη - Ρούμπιο την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον

Την πρώτη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, την επόμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της επίσκεψης του στις ΗΠΑ.

Σχετική αναφορά έκανε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Thessaloniki Summit 2025, λέγοντας: «Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μετά θα είναι στην Ουάσιγκτον για να έχει συναντήσεις και με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών και με κορυφαίους διαμορφωτές της νέας αμερικανικής πολιτικής».

Το πρόγραμμα του υπουργού Εξωτερικών στις ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης θα μεταβεί την Κυριακή στις ΗΠΑ. Την Δευτέρα και την Τρίτη θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ασφαλείας στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τις εξελίξεις στη Συρία, αντίστοιχα.

Στη Νέα Υόρκη θα έχει επαφές και με εκπροσώπους της ομογένειας.

Την Τετάρτη αναμένεται να μεταβεί στην Ουάσινγκτον, όπου θα έχει επαφές με στελέχη της νέας αμερικανικής διοίκησης και θα επισκεφθεί Πανεπιστημιακά ιδρύματα της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Πηγή: skai.gr

